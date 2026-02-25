快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

放寬資格、兄弟姊妹可共住 中央社宅首度跨越六都 「好室」前進苗雲東

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會。圖／國家住都中心提供
國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會。圖／國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會，首度推出六都以外縣市的新建中央社會住宅，3案共計392戶，分別位於苗栗縣、雲林縣及臺東縣，展現中央社宅布局全國、照顧不同縣市居住需求的政策精神。

今年第1季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東縣臺東市「海濱好室」189戶，均為中央於該縣市首座完工招租之新建社宅。戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。

國家住都中心董事長花敬群表示，本次招租是中央社宅具重大意義的里程碑，不但首度延伸至六都以外縣市，更象徵中央社宅的服務範圍正式擴及全臺各地。他強調，中央的居住支持不會因區域而有所落差，各地中央社宅均秉持一致的建築規範與居住品質，確保民眾無論身在何處，皆能享有安心適居的環境。

國家住都中心表示，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，舉例來說，除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

這一季亦持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。

國家住都中心提醒，本季苗栗、雲林、臺東三縣市的中央社宅租金皆含管理費，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。

國家住都中心強調，中央興辦的社宅不僅是提供穩定居所，更是國家回應不同地區居住需求、縮短城鄉資源落差的重要政策工具，未來將持續推動中央社宅落實全國各地，讓民眾無論身處何地，都能享有品質一致、制度公平的居住支援。

家庭 租金 雲林

延伸閱讀

北市公托量能爆！校校有公托預計增建12處舒緩 社會局曝盤點難處

六都外社宅今招租 最快9月可入住

桃園社宅115年設計規劃逾4800戶 拚119年自建萬戶

新北社宅打造全齡共融、永續安心的居住典範

相關新聞

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

賞櫻勝地網路調查福壽山掉出前5名 粉專小編這樣回應

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。