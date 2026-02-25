「工作留給單身狗？」蔣萬安推爸媽早1小時下班網熱議 也有籲全國跟進
為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少一小時的工作，而所減少的工資將由市府提供八成補助。此訊息在網上引發網友熱議，不少民眾呼籲其他縣市快跟進，也有勞工擔心屆時工作都要留給單身的人做嗎？
不少網友在PTT、Threads討論此事，不少民眾認同，呼籲新北、台中市府趕快表態跟進，媒體趕快去問問南部縣市長要不要表態，甚至贊成全國都要統一實施。
有民眾說，公司早就這樣做，有些外商或企業疫情之後就實施彈性工時，台北市已經慢半拍了。有網友稱讚這做法，想搬去台北。有人認為蔣萬安已經在邁向總統之路了，可能要出來選總統。
也有人批評指出，台北市太有錢了，這樣會搞對立，等著看台北市相關配套；有人懷疑有員工敢請假嗎?企業能做到嗎？更有人擔心有12歲以下兒童爸媽提早一小時下班，剩下工作是否都留給單身狗。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。