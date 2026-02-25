台中萬和美展成績揭曉！許仁蕙、邱琳媛分獲國畫、書法第一名

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第18屆萬和美展成績揭曉，書法類第一名由邱琳媛以作品「林朝崧東勢角」奪得。圖／萬和宮提供
第18屆萬和美展成績揭曉，書法類第一名由邱琳媛以作品「林朝崧東勢角」奪得。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮與萬和文教基金會承辦的第18屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名由許仁蕙以作品「廊柱」獲得、書法類第一名由邱琳媛以作品「林朝崧東勢角」奪得；萬和美展3月22日上午10時將在萬和文化大樓五樓「麻芛文化館」創意藝廊舉行開幕茶會暨頒獎典禮。

書法名家林榮森擔任評審委員。他稱讚，萬和美展規畫嚴謹，採初複審兩階段投票，且獎金優渥，在藝術界建立極高公信力，對提昇國內美術創作水平有顯著助益。

第18屆萬和美展合計82件參賽，包括國畫54件，書法28件。參賽者最年長81歲、最年幼為13歲，相差69歲，老少同台跨越一甲子的藝術對話成為美談。值得關注的是，台中監獄學員自第二屆起從不缺席，本屆更有17人參賽，其中有二名學員包辦國畫類第二、三名，表現極為出色。

首度參賽31人，約占37.8%；參賽者不乏多次參加各大美展，以及台灣師大、台中教大、東海大學等美術相關科系研究生、大學生，另有5人為國高中生，其中高一鄭彥箖勇奪國畫類優選佳績。

各類組前三名，獎金分別為3萬元、2萬元、1萬元，優選每人6000元；國畫類得主及作品，第一名許仁蕙（廊柱）、第二名賴志廣（默）、第三名吳啟維（夢時代），優選4人，林滄超（翠華之骨）、吳婉禎（續Ⅱ）、陳從珍（荒蕪之歌）、鄭彥箖（夜話）。

書法類得主及作品，第一名邱琳媛（林朝崧東勢角）、第二名胡禕倩（草書花朝遊彌陀寺）、第三名鄭仕杰（詠台灣蘭）；優選3人，廖威喆（賴雨若賞蓮即興句）、楊晁承（賀鑄「浣溪沙．樓角初宵一道霞」）、林暐宸（錄敦煌變文集太子成道經）。

萬和宮說明，第18屆萬和美展入選以上作品共42件，3月22日起至5月17日，將於萬和文化大樓五樓「麻芛文化館」創意藝廊展出，歡迎各界藝文愛好者蒞臨參觀。

第18屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名由許仁蕙以作品「廊柱」獲得。圖／萬和宮提供
第18屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名由許仁蕙以作品「廊柱」獲得。圖／萬和宮提供

