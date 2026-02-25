新竹好寶地！「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎又再獎落新竹

新竹好寶地！「2,000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2,000萬元又再獎落新竹。台彩公布，一對年輕情侶在新竹刮中頭獎2,000萬元，淚喊：感謝城隍爺恩賜頭期款。前一個在新竹開出的「2,000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2,000萬，是由「工作15年」的姊妹倆刮中。

台彩統計至2/24，「2,000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2,000萬元，已刮出6個、剩4個；「1,200萬大吉利」刮刮樂頭獎1,200萬元，已刮出5個、剩3個。

台彩原 「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元，而「1,200萬大吉利」原有8個頭獎1,200萬元。

最近一次「2,000萬超級紅包」刮刮樂頭獎又在新竹刮出!一對年輕情侶參拜後刮中頭獎2,000萬元 淚喊：感謝城隍爺恩賜頭期款。

根據代理人吳小姐轉述，春節假期尾聲，兩人先前往城隍廟參拜，祈求新的一年平安順利，隨後到一旁熱鬧的年貨大街走走，途中經過彩券行，便臨時起意進店隨手挑了一張「2,000萬超級紅包」，沒想到就幸運抱回2,000萬元頭獎！

男生表示，兩人多年在外租屋，為了存買房頭期款費盡心力，「買房」更是每逢過年最怕被問的話題，想不到這次參拜後迎來好運，開心直呼，「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了」。