用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

影／解決長照缺工！全台首班新南向越籍生上線 滿3年可申請永居

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
來自越南22歲李珠芳儀成為台灣長照產業生力軍。記者郭韋綺／攝影
來自越南22歲李珠芳儀成為台灣長照產業生力軍。記者郭韋綺／攝影

長照人力荒，全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，今天赴北、中、南共9家長照機構實習，隨即銜接就業擔起照護工作，滿3年可獲得永久居留權，彌補長照人力缺口。

承接人才培育的輔英科技大學今天上午舉行「新南向長照人才培育實習暨就業啟航典禮」，包含衛生局長黃志中、校長林爵士及長照產業機構代表均出席與會。

高齡長照系主任程紋貞說明，這批學生擁有二專學歷，來台讀完兩年專班，可取得台灣正式學歷，課程前三學期受教育，最後一學期實習，投入長照產業後擔任中階技術人員，至少服務3年，即可申請永久居留。

程紋貞指出，國內一般照服員訓練僅90小時，這批新南向專班學生已修完72學分、相當於1300小時訓練，實務操作上，絕對遠遠超越90小時培訓，可為照護產業注入新血。

越南榮市大學法律系畢業、26歲阮南宮說，父親車禍都是他照顧，對照護工作不陌生，長照專班所教的技術、技能，完全駕輕就熟；剛大學畢業的黃志忠說，台灣長照產業愈來愈蓬勃，看好發展前景，希望拿到永久居留繼續在台工作、生活。

22歲李珠芳儀來台前已學中文一年多，表達流利，她說家中也有長輩，但不懂照顧他們遇到很多困難，來到台灣後，發現課程每一個項目都教得很具體、仔細，很受用。

佳醫長照機構業務負責人李彩綾表示，將以中階薪資聘為正式員工，月薪3萬元以上，相較短期照服員訓練班，這批學生受過完整教育訓練，專業能力高於一般看護工。

高雄榮總長照機構業務負責人陳淑芬也說，本國籍看護人力多偏中高齡，這群學生年輕、親切，常用笑容拉近距離，長輩就像看到孫子，更有在家被照顧的感覺。

衛生局長黃志中認為，高雄老年人口每年增加約1.8至2.3萬人，因應人口老化及失能人口增加，引進及培育國際長照人才刻不容緩。

不過，部分新南向學生語言、溝通有待克服，輔英科大校長林爵士表示，除了完整培訓外，將以溫暖的心、親切態度，靈巧的手及專業能力彌補這塊的不足，未來也會持續加強語文教學。

越籍生已修完學分將赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
越籍生已修完學分將赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，今天赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，今天赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
18名越籍生赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
18名越籍生赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，今天赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，今天赴北、中、南共9家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
全台首批新南向長照人力今天宣示後將投入長照機構實習無縫接軌進入就業。記者郭韋綺／攝影
全台首批新南向長照人力今天宣示後將投入長照機構實習無縫接軌進入就業。記者郭韋綺／攝影
全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，將赴北、中、南共9家長照機構實習。記者郭韋綺／攝影
全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，將赴北、中、南共9家長照機構實習。記者郭韋綺／攝影

