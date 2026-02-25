影／解決長照缺工！全台首班新南向越籍生上線 滿3年可申請永居
長照人力荒，全台首班新南向長照專班18名越南籍學生已修完學分，今天赴北、中、南共9家長照機構實習，隨即銜接就業擔起照護工作，滿3年可獲得永久居留權，彌補長照人力缺口。
承接人才培育的輔英科技大學今天上午舉行「新南向長照人才培育實習暨就業啟航典禮」，包含衛生局長黃志中、校長林爵士及長照產業機構代表均出席與會。
高齡長照系主任程紋貞說明，這批學生擁有二專學歷，來台讀完兩年專班，可取得台灣正式學歷，課程前三學期受教育，最後一學期實習，投入長照產業後擔任中階技術人員，至少服務3年，即可申請永久居留。
程紋貞指出，國內一般照服員訓練僅90小時，這批新南向專班學生已修完72學分、相當於1300小時訓練，實務操作上，絕對遠遠超越90小時培訓，可為照護產業注入新血。
越南榮市大學法律系畢業、26歲阮南宮說，父親車禍都是他照顧，對照護工作不陌生，長照專班所教的技術、技能，完全駕輕就熟；剛大學畢業的黃志忠說，台灣長照產業愈來愈蓬勃，看好發展前景，希望拿到永久居留繼續在台工作、生活。
22歲李珠芳儀來台前已學中文一年多，表達流利，她說家中也有長輩，但不懂照顧他們遇到很多困難，來到台灣後，發現課程每一個項目都教得很具體、仔細，很受用。
佳醫長照機構業務負責人李彩綾表示，將以中階薪資聘為正式員工，月薪3萬元以上，相較短期照服員訓練班，這批學生受過完整教育訓練，專業能力高於一般看護工。
高雄榮總長照機構業務負責人陳淑芬也說，本國籍看護人力多偏中高齡，這群學生年輕、親切，常用笑容拉近距離，長輩就像看到孫子，更有在家被照顧的感覺。
衛生局長黃志中認為，高雄老年人口每年增加約1.8至2.3萬人，因應人口老化及失能人口增加，引進及培育國際長照人才刻不容緩。
不過，部分新南向學生語言、溝通有待克服，輔英科大校長林爵士表示，除了完整培訓外，將以溫暖的心、親切態度，靈巧的手及專業能力彌補這塊的不足，未來也會持續加強語文教學。
