日月潭船舶水域遊憩稽查 保障遊客安全
日月潭具觀光、水力發電、農業灌溉等功能，為確保乘船遊客安全，日月潭國家風景區管理處今天稽查船舶執照、保險、駕駛人員資格、是否排放黑煙等，同時向業者宣導安全重點。
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處為保障遊客安全，今天與交通部航港局中部航務中心、南投縣政府觀光處、衛生局、環境保護局、警察局集集分局、台灣電力公司，共同執行日月潭船舶暨水域遊憩活動聯合稽查，並向業者宣導作業安全重點，共抽查9艘船，未發現違規。
日管處表示，航港局、縣府觀光處、衛生局、環保局、台電公司針對船舶營運安全、排煙狀況、行駛速度、船舶駕駛菸害防治等項目進行稽查及宣導；另外，日管處、航港局、縣府觀光處及台電針對潭面水域遊憩活動及浮具安全、業者經營行為執行安全稽查及宣導。
日管處長王智益表示，日月潭為兼具觀光遊憩、農業灌溉、發電等功能水庫，船舶營運具固定航道，並有明確劃分日月潭水域遊憩活動範圍、種類及時間。為保障遊客乘船及水域遊憩活動安全，請從事水域遊憩活動遊客及帶客業者務必遵守水域活動相關規定。
