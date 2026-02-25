淡古攜日本兩館簽署MOU 紅毛城「風帆之路」交流特展

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館宣布與日本松浦史料博物館（Matsura Historical Museum）及平戶荷蘭商館（Hirado Dutch Trading Post）簽署合作備忘錄。圖／新北市淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館開春傳出好消息，宣布與日本松浦史料博物館（Matsura Historical Museum）及平戶荷蘭商館（Hirado Dutch Trading Post）簽署合作備忘錄（MOU），兩國三館將從國際展覽、教育活動及人才互訪等面向展開跨國合作，攜手提升博物館功能與價值。

為讓民眾了解此次跨國合作的歷史脈絡與意義，淡水古蹟博物館自即日起至6月22日止，在淡水紅毛城推出「風帆之路－淡水平戶交流特展」。展覽以荷蘭東印度公司發展為背景，透過史料爬梳與文物展示，呈現同為全球荷蘭歷史遺產城市的淡水與平戶，兩座港口城市在17世紀貿易網絡中的關鍵角色。

淡水古蹟博物館指出，松浦史料博物館特別出借珍貴資料參展，內容豐富且機會難得，民眾可把握展期前往參觀，也可至淡古官方網站線上觀展。

館長蔡美治表示，淡水紅毛城即將迎來400年重要節點，館方已逐步推動相關籌備計畫，包括去年7月受邀加入國際組織「荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN）」，今年再與日本兩館簽署備忘錄並同步推出交流展，象徵淡古在國際交流上的實質成果，也為新年度揭開合作序幕。

松浦史料博物館館長岡山芳治指出，該館長期典藏平戶藩主家族文書，涵蓋稅務制度、港務管理及外國船舶往來紀錄，與淡水在17世紀所扮演的港口定位具有高度互補性。平戶荷蘭商館則保存荷蘭東印度公司早期在日本設立據點的相關史料，反映歐洲勢力進入東亞後所形塑的貿易網絡。期待透過此次備忘錄簽署，促成更多具體合作成果，讓歷史研究與展示跨越國界，與更多人分享。

