快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

開學群聚腸病毒風險升 桃園單周242人次急診

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
開學後腸病毒傳播風險升高，依衛福部疾病管制署監測資料，2026年第7周（2月15日至2月21日），桃園市腸病毒健保門急診就診人次達242人次。圖／桃園市衛生局提供
開學後腸病毒傳播風險升高，依衛福部疾病管制署監測資料，2026年第7周（2月15日至2月21日），桃園市腸病毒健保門急診就診人次達242人次。圖／桃園市衛生局提供

開學後學童重返校園，群聚互動增加，腸病毒傳播風險也隨之升高。依衛福部疾病管制署監測資料，2026年第7周（2月15日至2月21日），桃園市腸病毒健保門急診就診人次達242人次。衛生局表示，雖目前無腸病毒感染併發重症個案，但仍不可掉以輕心，呼籲家長密切留意孩子健康狀況。

衛生局指出，腸病毒主要透過接觸及飛沫傳染，學校與幼兒園為高風險場域。若學童出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍或手腳出疹、水泡等疑似症狀，家長應主動讓孩子在家休息並儘速就醫，避免帶病到校造成病毒擴散；經醫師診斷感染腸病毒（含疑似感染）者，應在家休息至少7天再返校。

衛生局提醒，預防腸病毒應從日常做起，家長應教導孩子正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並把握進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後及看病前後等洗手五時機。學校及幼托（育）機構也應加強環境清消，針對門把、桌椅、玩具及室內遊戲設施等常接觸物品，定期以1000ppm漂白水消毒（10公升清水加200毫升市售家庭用漂白水），降低傳播風險。

衛生局強調，腸病毒重症病程變化快速，5歲以下幼童為高危險族群，若出現持續高燒、嗜睡、活動力下降、持續嘔吐、手腳無力、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院就醫，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院及國軍桃園總醫院，把握黃金治療時間。

腸病毒 衛生局 桃園

延伸閱讀

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

本流感季年紀最小重症 3月大男嬰B流住加護病房

年後開學採購即時到位 Coupang酷澎火箭速配隔日到貨

避免去年壅塞重演…衛福部投16億救急診成績揭曉 初二就醫較去年降27%

相關新聞

蔣萬安推爸媽早1小時下班網熱議 有籲跟進也有憂「工作留給單身狗？」

為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對...

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。