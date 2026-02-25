開學群聚腸病毒風險升 桃園單周242人次急診

開學後學童重返校園，群聚互動增加，腸病毒傳播風險也隨之升高。依衛福部疾病管制署監測資料，2026年第7周（2月15日至2月21日），桃園市腸病毒健保門急診就診人次達242人次。衛生局表示，雖目前無腸病毒感染併發重症個案，但仍不可掉以輕心，呼籲家長密切留意孩子健康狀況。

衛生局指出，腸病毒主要透過接觸及飛沫傳染，學校與幼兒園為高風險場域。若學童出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍或手腳出疹、水泡等疑似症狀，家長應主動讓孩子在家休息並儘速就醫，避免帶病到校造成病毒擴散；經醫師診斷感染腸病毒（含疑似感染）者，應在家休息至少7天再返校。

衛生局提醒，預防腸病毒應從日常做起，家長應教導孩子正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並把握進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後及看病前後等洗手五時機。學校及幼托（育）機構也應加強環境清消，針對門把、桌椅、玩具及室內遊戲設施等常接觸物品，定期以1000ppm漂白水消毒（10公升清水加200毫升市售家庭用漂白水），降低傳播風險。

衛生局強調，腸病毒重症病程變化快速，5歲以下幼童為高危險族群，若出現持續高燒、嗜睡、活動力下降、持續嘔吐、手腳無力、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院就醫，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院及國軍桃園總醫院，把握黃金治療時間。