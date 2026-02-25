全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠
交通部觀光署最新數據顯示，繼春節初一、初三訂房率全台第一後，即將到來的228連假，雲林縣平均訂房率以60.59%再度冠居全台。根據雲林縣政府統計，今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次，其中「燈會原鄉」北港鎮表現最為亮眼，至今已吸引超過200萬人次造訪，預期228連假將再次刷新歷史紀錄。
雲林縣春節期間訂房率冠居全台，觀光署最新統計，截至2月12日，2月27日及28日平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣（60.59%）、台南市（54.24%）、苗栗縣（53.64%），顯見觀光熱度持續不減。
縣府文化觀光處統計，新春連假期間雲林縣各遊憩據點（9大據點）觀光人次逾345萬人，其中北港朝天宮約137萬、北港武德宮雖系統臨時維修，仍有逾百萬人次，西螺福興宮約88.7萬人，其餘據點約25萬人。
雲林縣副縣長陳璧君說，近年雲林「香客轉遊客、遊客變常客」觀光策略奏效，且受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，今年新春連假雲林到處都是人擠人的熱鬧場面，不僅各大廟宇擠滿祈福人潮，虎尾建國眷村新春期間每天也是人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。
受惠祈福人潮，北港燈會自2月14日啟燈至今已吸引超過200萬觀光人次參與，下周適逢元宵節，北港燈會熱度預計衝上最高峰。文觀處長謝明璇表示，一系列慶祝活動將登場，包含3月1日北港武德宮舉辦「千燈照上元」，將有近50位穿著唐代華麗服飾的人員提燈遊行；3月2日由笨港媽祖文教基金會舉辦千人提燈踩街，以及朝天宮的「聖母駕到演唱會」。
陳璧君表示，今年北港燈會另一大亮點是由剪紙藝術家楊士毅（阿貴）設計的限量小提燈。結合紙雕、北港信仰圖騰，精緻程度被民眾讚譽「具收藏價值」。小提燈自即日起至3月8日止，每天下午6時在水道頭文化園區限量發送。
另外，古坑草嶺櫻花季2萬株櫻花在春節期間接力綻放，同樣吸引許多遊客造訪，接駁車班班客滿，本周228連假櫻花將迎來滿開，周邊訂房幾乎已滿，預期將迎來大量遊客。
連假期間雲林有「北港燈會」、「草嶺石壁櫻花季」及「虎尾糖都嘉年華」等多元活動，縣府提醒遊客可多利用「北港環鎮接駁車」及4條「台灣好行」路線，免去開車找停車位之苦，輕鬆暢遊全雲林。
