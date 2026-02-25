快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎尾建國眷村新春期間每天人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，雲林縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。圖／雲林縣府提供
虎尾建國眷村新春期間每天人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，雲林縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。圖／雲林縣府提供

交通部觀光署最新數據顯示，繼春節初一、初三訂房率全台第一後，即將到來的228連假雲林縣平均訂房率以60.59%再度冠居全台。根據雲林縣政府統計，今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次，其中「燈會原鄉」北港鎮表現最為亮眼，至今已吸引超過200萬人次造訪，預期228連假將再次刷新歷史紀錄。

雲林縣春節期間訂房率冠居全台，觀光署最新統計，截至2月12日，2月27日及28日平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣（60.59%）、台南市（54.24%）、苗栗縣（53.64%），顯見觀光熱度持續不減。

縣府文化觀光處統計，新春連假期間雲林縣各遊憩據點（9大據點）觀光人次逾345萬人，其中北港朝天宮約137萬、北港武德宮雖系統臨時維修，仍有逾百萬人次，西螺福興宮約88.7萬人，其餘據點約25萬人。

雲林縣副縣長陳璧君說，近年雲林「香客轉遊客、遊客變常客」觀光策略奏效，且受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，今年新春連假雲林到處都是人擠人的熱鬧場面，不僅各大廟宇擠滿祈福人潮，虎尾建國眷村新春期間每天也是人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。

受惠祈福人潮，北港燈會自2月14日啟燈至今已吸引超過200萬觀光人次參與，下周適逢元宵節，北港燈會熱度預計衝上最高峰。文觀處長謝明璇表示，一系列慶祝活動將登場，包含3月1日北港武德宮舉辦「千燈照上元」，將有近50位穿著唐代華麗服飾的人員提燈遊行；3月2日由笨港媽祖文教基金會舉辦千人提燈踩街，以及朝天宮的「聖母駕到演唱會」。

陳璧君表示，今年北港燈會另一大亮點是由剪紙藝術家楊士毅（阿貴）設計的限量小提燈。結合紙雕、北港信仰圖騰，精緻程度被民眾讚譽「具收藏價值」。小提燈自即日起至3月8日止，每天下午6時在水道頭文化園區限量發送。

另外，古坑草嶺櫻花季2萬株櫻花在春節期間接力綻放，同樣吸引許多遊客造訪，接駁車班班客滿，本周228連假櫻花將迎來滿開，周邊訂房幾乎已滿，預期將迎來大量遊客。

連假期間雲林有「北港燈會」、「草嶺石壁櫻花季」及「虎尾糖都嘉年華」等多元活動，縣府提醒遊客可多利用「北港環鎮接駁車」及4條「台灣好行」路線，免去開車找停車位之苦，輕鬆暢遊全雲林。

今年北港燈會另一大亮點是由剪紙藝術家楊士毅（阿貴）設計的限量小提燈。結合紙雕、北港信仰圖騰，精緻程度被民眾讚譽「具收藏價值」。記者陳雅玲／攝影
今年北港燈會另一大亮點是由剪紙藝術家楊士毅（阿貴）設計的限量小提燈。結合紙雕、北港信仰圖騰，精緻程度被民眾讚譽「具收藏價值」。記者陳雅玲／攝影
受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，雲林縣今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次。圖／雲林縣政府提供
受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，雲林縣今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次。圖／雲林縣政府提供
受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，雲林縣今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次。圖／雲林縣政府提供
受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，雲林縣今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次。圖／雲林縣政府提供
全台知名賞櫻景點雲林古坑草嶺石壁櫻花季農曆春節期間湧入數萬賞櫻遊客，228連假將迎來滿開，預估將有大量賞櫻人潮。圖／賴郁憲提供
全台知名賞櫻景點雲林古坑草嶺石壁櫻花季農曆春節期間湧入數萬賞櫻遊客，228連假將迎來滿開，預估將有大量賞櫻人潮。圖／賴郁憲提供
受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，雲林縣今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次。圖／雲林縣政府提供
受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，雲林縣今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次。圖／雲林縣政府提供
虎尾建國眷村新春期間每天人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，雲林縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。圖／雲林縣府提供
虎尾建國眷村新春期間每天人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，雲林縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。圖／雲林縣府提供

北港朝天宮 雲林 連假

延伸閱讀

雲林春節訂房率奪雙冠 縣府分析應是這原因

蕃薯之鄉水林改以路跑辦蕃薯節 免費香焢蕃薯呷免驚

2萬株櫻花海來了！雲林草嶺石壁櫻花季估湧百萬人次 可在斗六搭接駁車

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

相關新聞

「工作留給單身狗？」蔣萬安推爸媽早1小時下班網熱議 也有籲全國跟進

為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對...

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。