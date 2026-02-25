全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

交通部觀光署最新數據顯示，繼春節初一、初三訂房率全台第一後，即將到來的228連假，雲林縣平均訂房率以60.59%再度冠居全台。根據雲林縣政府統計，今年新春期間已湧入逾345萬觀光人次，其中「燈會原鄉」北港鎮表現最為亮眼，至今已吸引超過200萬人次造訪，預期228連假將再次刷新歷史紀錄。

雲林縣春節期間訂房率冠居全台，觀光署最新統計，截至2月12日，2月27日及28日平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣（60.59%）、台南市（54.24%）、苗栗縣（53.64%），顯見觀光熱度持續不減。

縣府文化觀光處統計，新春連假期間雲林縣各遊憩據點（9大據點）觀光人次逾345萬人，其中北港朝天宮約137萬、北港武德宮雖系統臨時維修，仍有逾百萬人次，西螺福興宮約88.7萬人，其餘據點約25萬人。

雲林縣副縣長陳璧君說，近年雲林「香客轉遊客、遊客變常客」觀光策略奏效，且受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，今年新春連假雲林到處都是人擠人的熱鬧場面，不僅各大廟宇擠滿祈福人潮，虎尾建國眷村新春期間每天也是人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。

受惠祈福人潮，北港燈會自2月14日啟燈至今已吸引超過200萬觀光人次參與，下周適逢元宵節，北港燈會熱度預計衝上最高峰。文觀處長謝明璇表示，一系列慶祝活動將登場，包含3月1日北港武德宮舉辦「千燈照上元」，將有近50位穿著唐代華麗服飾的人員提燈遊行；3月2日由笨港媽祖文教基金會舉辦千人提燈踩街，以及朝天宮的「聖母駕到演唱會」。

陳璧君表示，今年北港燈會另一大亮點是由剪紙藝術家楊士毅（阿貴）設計的限量小提燈。結合紙雕、北港信仰圖騰，精緻程度被民眾讚譽「具收藏價值」。小提燈自即日起至3月8日止，每天下午6時在水道頭文化園區限量發送。

另外，古坑草嶺櫻花季2萬株櫻花在春節期間接力綻放，同樣吸引許多遊客造訪，接駁車班班客滿，本周228連假櫻花將迎來滿開，周邊訂房幾乎已滿，預期將迎來大量遊客。

連假期間雲林有「北港燈會」、「草嶺石壁櫻花季」及「虎尾糖都嘉年華」等多元活動，縣府提醒遊客可多利用「北港環鎮接駁車」及4條「台灣好行」路線，免去開車找停車位之苦，輕鬆暢遊全雲林。 今年北港燈會另一大亮點是由剪紙藝術家楊士毅（阿貴）設計的限量小提燈。結合紙雕、北港信仰圖騰，精緻程度被民眾讚譽「具收藏價值」。記者陳雅玲／攝影 全台知名賞櫻景點雲林古坑草嶺石壁櫻花季農曆春節期間湧入數萬賞櫻遊客，228連假將迎來滿開，預估將有大量賞櫻人潮。圖／賴郁憲提供 虎尾建國眷村新春期間每天人潮滿滿，市集攤商中午就已完售，雲林縣府已計畫向交通部提報申請納入遊憩據點。圖／雲林縣府提供