HPV疫苗打1劑就夠？醫揭「免疫演練」真相：錯過黃金期補打恐噴1.2萬

近期不少家長在群組熱議人類乳突病毒HPV疫苗的接種，有家長認為打第2劑應該想打再打或是認為1劑就會有足夠保護力。不過，台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師呂宜興指出，HPV疫苗需依建議時程完成接種，才能建立較完整且持久的免疫防護；若未按期接種，保護力可能打折，甚至錯過校園公費時程後，後續補打也需自費負擔。

呂宜興表示，有家長觀念認為「孩子第1劑已打，第2劑等之後想打再補就好吧？」或是「打第一劑應該也有不錯的保護力吧？」，不過HPV疫苗的作用像是訓練免疫系統一套完整的「演練流程」。第1劑就像是開了第1堂課，讓免疫系統開始認識這個病毒；第2劑、第3劑則是複習與加強，讓身體學得更熟、更牢，如果只打1劑，就像只上了一半的課，期間可能覺得沒什麼，但真正的免疫「記憶」沒有建立好，未來遭遇病毒時，保護力可能不足，甚至維持的時間也比較短。

研究數據顯示，完整按建議接種三劑HPV疫苗的成人，10年內仍能維持90%的保護力，但若沒有依照時程完整接種，保護力可能不足。

呂宜興說明，以現行的HPV疫苗施打政策，國中階段接種HPV疫苗可由政府提供公費2劑。這是因為9至15歲的青少年是免疫黃金期，只要2劑就能達到與成人3劑相似的保護效果。相較之下，如果錯過了校園公費接種時間，家長之後想要安排補打，就得自費施打，而市面上一劑HPV疫苗的價格約在6000元左右，2劑加總支出可達1萬2000元以上，家長若能把握公費時程完成接種，可減輕後續經濟負擔，也更安心。

多數人提到HPV疫苗，直覺會聯想到子宮頸癌，雖然HPV確實是造成子宮頸癌的主要原因之一，但其影響力不只限於女性生殖系統。呂宜興補充，HPV病毒對於身體其他部位也有危險性，特別是口咽咽喉深處、口腔、陰莖、肛門等黏膜組織。以口咽癌為例，近年在美國的統計中，約有七成以上的口咽癌病例與HPV感染有關，而患者中又以男性居多。「台灣比例雖約3成，但隨著HPV感染模式改變，未來比例也有可能爬升。」

過去民眾常將HPV感染與單一傳染途徑性行為畫上等號，容易產生偏見。事實上，HPV是一種主要感染黏膜的病毒，除高風險行為外，也可能在特定情境下透過接觸等方式增加感染機會；「病毒本身就存在唾液，透過口腔黏膜或皮膚微小傷口上就有機會進入體內。」呂宜興強調，臨床上亦曾見到不菸不酒、不嚼檳榔的口咽癌患者，因高致癌型HPV感染而罹癌。

而過去HPV疫苗常被誤解為「女性專屬」，導致不少家長會問「男生需要打嗎？」事實上，HPV本身不分男女，只要有黏膜組織，就有可能被感染。若僅女性接種、男性未建立免疫力，病毒仍能在未受保護的人群中傳播，唯有男女提升整體接種率建立免疫力，才能降低傳播風險、形成更完整的「群體保護」。

呂宜興呼籲，HPV疫苗接種的核心概念是「預先防護」，家長應把握孩子的免疫黃金期與校園公費接種時程，按時完成兩劑接種，讓保護更完整、也避免未來因補打而增加自費支出。