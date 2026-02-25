楊立微苦練火舞20年 腿毛燒掉血液不通不改其志

即將成真火舞團團員楊立微登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩。楊立微說，從練舞至今20年，腿毛燒掉或血液倒流都不曾令她放棄，「這是我最愛的舞台。」

楊立微接受中央社記者專訪時表示，其實心裡很緊張，壓力很大，「但當我站上舞台，對著全世界說出我來自台灣那一刻，所有恐懼都轉為高度專注。」

楊立微去年底受邀參加英國知名選秀節目「英國達人秀」（Britain's Got Talent），她與表演家也是先生賴寬誌展開準備，即將成真火舞團團隊開始為演出設計服裝、設計橋段，確定燃料與道具所有基礎作業。楊立微說：「對我來說，我被選中代表著亞洲、代表台灣，雖然主辦單位只負擔機票跟住宿，我們自己還有道具運送、燃料等費用，但接受這個挑戰很值得。」

楊立微分享，英國參賽現場的低溫，成了表演最大的敵人，「我的手腳很麻、沒有感覺，工作人員一直幫我用泡麵碗裝熱水讓我暖腳，水大概3分鐘就冷掉，他們一直來來回回幫我換水。」演出中楊立微雙足轉火缸、雙腿翻火桌，加上雙手持火扇，火焰在空中劃出驚心動魄的弧線，也讓台灣表演能量再次閃耀。

楊立微的表演之路始於10歲，她進入國立台灣戲曲學院，看到學姐拋水袖表演足技覺得很美，自願學習這個冷門技藝。長時間躺在支撐架上，楊立微手腳會麻，血液不流通，但依舊堅持。當時還有嚴師，倒立10分鐘「加練」到30分鐘也是常態。

楊立微說：「我不會想成是體罰，因為這一行本來就是要練才會有深厚功底，但我感謝那個時候的我，如果那時候老師沒有這樣子對我，如果我沒有堅持，我現在也不會看到這麼大的世界。」

從小學3年級到高中畢業都做同一件事，楊立微也會迷惘和厭倦，「後來我去日本料理店端盤子，甚至想考餐飲系。」逃避了一段時間，有一次在台下看同學表演，謝幕時掌聲響起，小朋友歡呼，楊立微在台下哭了，「因為我也想要經歷這樣的時刻。」這份對舞台的渴望，讓她重回足技表演。

楊立微提到，她在大四時曾挑戰過「亞洲達人秀」，「當時評審賽門．考威爾（Simon Cowell）給了我一個X，不但沒過，那段節目到最後都沒有播出。」這次站上倫敦舞台，考威爾給了「從未見過」的高評價，「我很感動，我覺得我不但代表我自己，更代表著即將成真火舞團，代表了台灣這股溫暖的火焰。」

楊立微表示，現在最大的心願之一就是能與即將成真火舞團一起代表台灣，前往世界各地演出，「很多外國網友留言說這是美麗的火，我覺得很有成就感，希望這股代表台灣溫暖的火焰，可以照耀全世界。」