擰不乾毛巾…長者福態但握力下降 憂鬱、失智風險增 專家籲日常篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肌少症簡易測檢測方法，用雙手拇指、食指兩手環握量測小腿圍看有無空隙。本報資料照片
肌少症簡易測檢測方法，用雙手拇指、食指兩手環握量測小腿圍看有無空隙。本報資料照片

長輩在年節期間繁忙準備料理、接待親友，年假後又回歸日常清靜生活，董氏基金會提醒，子女回歸工作崗位之餘，應留意長者身心狀況，除血壓、血糖等慢性病指標外，應重視長輩肌力狀況，即使長輩外觀不瘦弱，甚至有福態，也可能已出現肌肉量不足情況，多項研究指出，「握力」不僅反映肌肉量，也與多項慢性疾病、失能風險密切相關，為「全身健康縮影」。

50歲以上長者，每年肌肉流失速度約0.5至1%，董氏基金會營養中心主任許惠玉說，亞洲肌少症工作小組一項刊登於國際期刊「自然老化（Nature Aging）」，建議將肌少症篩檢年齡，從65歲提前至50歲，最容易測量肌力的方式，為量測「握力」，握力下降除代表多種慢性病、失能與死亡風險密切相關，也可反映長輩衰老速度及慢性發炎程度。

握力下降除代表肌肉量不足，也反映長者失能機率，握力差的長者，坐站困難、跌倒率增加、住院率上升。此外，許惠玉說，多項研究顯示，握力每下降5公斤，恐讓死亡風險顯著上升，握力對部分族群而言，甚至比血壓更能預測死亡風險；另，握力不足代表肌肉素質不佳，可能導致胰島素阻抗、代謝症候群，以及糖尿病併發症風險也會增加。

針對罹患癌症、血液透析、慢性肝病、慢性阻塞性肺病患者，握力愈好預後與存活率都會提升，而握力也與憂鬱症顯著「負相關」，許惠玉說，其原因是握力下降反映全身性發炎、營養不足、神經內分泌失衡，或認知能力下降，進而增加憂鬱症風險，而握力下降也與輕度認知障礙、失智症、腦容量下降等顯著相關，為全身衰老速度外在表現。

許惠玉說，測試握力是低成本、高預測力的健康指標，可透過日常生活動作觀察健康警訊，例如原先可輕鬆打開的罐頭、寶特瓶，變得需要他人協助，可輕易擰乾的毛巾變得擰不乾，超市購物後提著購物袋走路感到吃力等，都是危險訊號，為肌力下降早期徵兆，如要進一步判斷，可讓長輩坐下，大小腿呈現90度，測量小腿最寬處的「小腿圍」。

50歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小腿圍小於33公分，代表肌肉量不足，但體脂肪過高會影響判斷，如他以質量指數（BMI）超過30公分者，小腿圍需扣除7公分，才能反應真實肌肉量。許惠玉說，如果手邊沒有工具測量，也可利用雙手拇指、食指圍成指環判斷，如環繞小腿最粗處，剛好貼合或出現空隙，代表肌肉量已經不足。

風險 長輩 憂鬱症

