肌力、視力差⋯每12長者1人跌倒送醫 衛福部籲防跌：避免自行調整藥物

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署調查發現，每6位長者有1人曾經跌倒，且每12位長者就有1人曾因跌倒就醫，示意圖，非新聞當事人，本報資料照片。
衛福部113年國人死因統計，跌倒為事故傷害死亡原因第2位，衛福部國健署調查發現，每6位長者有1人曾經跌倒，且每12位長者就有1人曾因跌倒就醫，呼籲長者如出現走路需支撐物輔助、腳力大不如前、看近物覺得模糊不清等，須慎防跌倒風險，萬一跌倒造成頭部受傷、骨折甚至要住院，不僅影響長者自理能力，也會加重家庭照顧與醫療負擔。

國健署長沈靜芬指出，長者跌倒原因多元，除環境因素，隨著長者年齡增加，肌肉力量可能會慢慢流失，容易出現走路變慢、上下樓梯很費力；如再加上出現視力退化、沒有配戴老花眼鏡、夜晚起床上廁所時沒有確保充足照明、長者同時服用多種藥物等，都可能發生跌倒。跌倒後若受傷，有可能會讓長者心情低落，因疼痛或害怕再次跌倒而減少外出活動，生活上也更依賴家人協助。

國健署建議，家屬可關心長輩近1年是否曾發生跌倒、差點跌倒，或走路不穩、起身困難等情形，及早發現潛在風險，並協助長者在家中進行簡單、安全的防跌運動，例如坐在穩固椅子上，輪流抬起、放下雙腿，也可在站立並扶著桌邊、牆角練習踮腳，或以單腳短暫站立訓練平衡，有助維持下肢肌力與身體穩定度。

沈靜芬說，長輩如同時服用多種藥物，如安眠藥、止痛藥、情緒相關藥物，恐引起頭暈、嗜睡等情形，導致摔倒，應避免自行調整藥量，並請醫師協助長者用藥情形，此外，建議維持家中走道明亮暢通，在浴室加裝防滑設施與扶手，妥善收納雜物與電線，降低滑倒與絆倒風險，也應協助長輩挑選合腳、防滑且包覆性佳鞋子，必要時使用手杖或助行器等輔具，提升行走安全。

國健署提醒，民眾可加入該署「長者量六力」Line官方帳號，透過該工具從行動、認知、營養、視力、聽力、憂鬱共6大面向進行評估，及早發現肌力下降、視力不良或飲食不均衡等情形，提前掌握潛在跌倒風險，並將前述防跌觀念落實於日常生活中，重視肌力與視力問題，強化長輩「行動安全」。

視力 風險 長輩

