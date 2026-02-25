春節9天剛過228又來如何挺過收假憂鬱？醫籲：開工第1周設「暖身期」

春節9天連假咻一下就過完了，不過緊接著又迎來228的三天假期，不少民眾在長達9天的春節連假後，出現焦慮、憂鬱、注意力不集中、失眠及腦霧等「開工情緒精神障礙」。精神科醫師指出，這並非單純的意志力問題，而是生理節律與心理角色轉換的調節歷程，提醒民眾可將第一周設定為暖身期，列出每日最重要的3件任務，將焦慮具體化寫下，以減輕心理負擔。

一名35歲的竹科專案經理即反映，先前曾經遇過，開工首日面對200多封未讀郵件與滿檔行事曆，出現胸口緊縮、手心冒汗的恐慌感，直到第7天透過任務拆解與作息調整，情緒才逐漸回穩。

針對開工低落現象，精神科醫師楊聰財表示，會有這些狀況分為生理、心理及社會層面等影響造成。生理層面因長假熬夜打亂晝夜節律，導致褪黑激素分泌延後與皮質醇峰值下降，加上多巴胺在假期過度釋放後回到工作環境產生動機落差，多數人需3至7天才能重新校準；心理上，從放鬆者轉換為承擔者的角色落差，若缺乏過渡儀式，容易放大工作倦怠與預期焦慮；社會與精神層面則涉及郵件爆量、同儕比較焦慮，以及對工作價值的重新思考，若職涯方向與內在意義不符，低落感將更加顯著。

楊聰財觀察發現，一般適應性反應多在1周內改善，但若持續情緒低落、嚴重失眠、恐慌發作或對未來極度悲觀超過2週，且工作功能明顯受損，則可能已涉及憂鬱症、焦慮症或自律神經失調，應儘速就醫求助。對於開工後緊接著228三天連假，專家警告短時間內再度放假確實可能引發節律震盪，建議民眾應刻意維持規律作息，避免報復性熬夜，並將開工第1周設定為暖身期，列出每日最重要的3件任務，將焦慮具體化寫下，以減輕心理負擔。

面對長假後的適應挑戰，真正的成熟並非永遠撐住，而是理解神經系統需要過渡空間。楊聰財說，透過提前調整睡眠、規律運動、減少酒精咖啡攝取，並在工作中尋求社會支持，能協助個人在假期與開工間找到穩定節奏。若民眾自覺心理壓力已超出負荷，應將尋求精神醫療團隊協助視為負責任的選擇。