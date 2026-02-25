快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

阿里山櫻花1月搶開地方籲花季提前延長 阿管處：納入評估

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，介紹阿里山鄉無人版的賞花私房景點豐山村，是228連假賞花好去處。圖／ 黃源明提供
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，介紹阿里山鄉無人版的賞花私房景點豐山村，是228連假賞花好去處。圖／ 黃源明提供

今年春節氣候溫暖、雨量偏少，嘉義縣阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）轄管地區櫻花，自1月起陸續綻放，粉白花海一路從山麓延伸至高海拔景點。地方觀光業者與山區居民觀察指出，花期「提前開跑」，建議將傳統以林保署嘉義分署轄管阿里山國家森林遊樂區3月為主軸花季活動，向前延伸，從1月起整合行銷，擴大賞花版圖與觀光效益。阿管處說，提議很好，納入評估。

阿管處轄管包括先開花的梅山鄉樟樹湖「櫻穀王」河津櫻，阿里山公路迷糊步道沿線的原生種福爾摩沙白櫻花，以及多處景點花況接力登場。地方人士認為，現行宣傳多聚焦阿里山森林遊樂區花況，卻忽略阿里山國家風景區管理處轄內分散各地櫻花資源。若能整合山上山下賞花點，公布即時花況與交通建議，從「點」串成「線」，再擴及整體區域「面」的行銷策略，將有助延長遊客停留時間，帶動住宿、餐飲與農產買氣。

地方人士舉相鄰雲林草嶺石壁櫻花熱況指出，透過系統化整合與提前宣傳，成功打造早春賞花亮點，阿里山若能提早布局，同樣具備條件在春節與228連假期間吸引更多人潮。阿里山櫻花陸續綻放，為3月登場的阿里山國家森林遊樂區櫻花季暖場，河津櫻打頭陣、紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花；春節結束，距離嘉市區不到半小時半天岩重瓣緋寒櫻及阿里山鄉豐山村盛開，花況佳。

對此，阿管處回應，今年籌辦台灣燈會及相關業務，人力時程吃緊，對地方建議持正面態度，從1月延長花季構想具可行性，將納入明年度整體觀光規畫評估，研議完整花期資訊平台與行銷，提前盤點各區櫻花品種與花期變化，搭配交通疏導與觀光配套措施，將阿里山春季觀光檔期拉長，讓櫻花成為整季亮點，而非短期盛事。

知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，介紹阿里山鄉無人版的賞花私房景點豐山村，是228連假賞花好去處。圖／ 黃源明提供
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，介紹阿里山鄉無人版的賞花私房景點豐山村，是228連假賞花好去處。圖／ 黃源明提供

阿里山 櫻花季 森林遊樂區

延伸閱讀

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

武陵櫻花季粉紅風暴美景 福壽山千櫻園明天櫻花樹下騎馬

流星劃破「銀河虹橋」夜空 阿里山公路芙谷峨橋整修竣工風華美麗

一山之隔兩樣情 石壁櫻花人潮爆滿豐山村「包場級」花海228私房亮點

相關新聞

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

春節假期剛結束，228連假又將到來。連假期間，不少診所暫停門診服務，若此時牙齒突然疼痛，往往讓人手足無措。牙醫師邱文強在臉書粉專「邱文強醫師－求、穩、強－強哥的植感日常」提醒，連假最怕牙齒「鬧脾氣」，但遇到突發牙痛別驚慌，可先透過幾個簡單方式暫時緩解不適，避免掃了興致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。