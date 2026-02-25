透過消費習慣減碳 農業部環境部共推農產品碳足跡認證

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季（右三）、環境部主任秘書陳淑玲（右四）出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案3大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季（右三）、環境部主任秘書陳淑玲（右四）出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案3大方向。記者曾吉松／攝影

為鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為，農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，協助更多農產品取得碳足跡認證，目前已有39家業者、89項產品送件，預計年底前可取得標籤。農業部長陳駿季表示，碳足跡標籤認證將從主要糧食作物先著手，這樣才能觸及到大部分消費者。

農業部今日舉辦「農產品碳足跡新里程，永續生活綠轉型」聯合記者會，農業部長陳駿季表示，透過農產品碳排資訊的公開，讓消費者能優先選擇具碳足跡標籤的農產品，或是選擇產銷履歷及有機友善的農產品，就可以支持在地生產、吃出永續，讓國產農產品有別於國外產品的永續價值。

陳駿季說，碳足跡標籤認證會從主要糧食作物，例如稻米等先著手，這樣才能觸及到大部分消費者，並進一步改變消費習慣，再來則是地方特色農產品，目前碳足跡標籤仍是鼓勵性質，現階段並不會考量強制性作法，因為還要考量法源和其目的，主要希望，碳足跡標籤可以提升產品價值，代表對環境認同和永續，一旦消費者建立這樣的習慣，也就不用到強制的地步了。

陳駿季表示，為輔導更多農產品標示碳足跡揭露，今年起推動「農業產品碳足跡標籤業界參與專案」，補助符合資格的企業或農民團體申請碳足跡標籤，已有39家業者、89項產品送件，預計年底前取得標籤。

環境部主任秘書陳淑玲補充，環境部也已於今年1月5日將碳足跡標籤產品納入綠色採購品項，提升碳足跡產品在市場上的能見度與競爭力，並增加政府與企業採購意願，促進農業及相關產業永續轉型。

