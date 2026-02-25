快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下孩童 爸媽日減1小時工時工資市府補

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）。本報資料照片

打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少一小時的工作，而所減少的工資將由市府提供八成補助。

春節連假結束，蔣萬安開工後市政會議中提到，很多家長回到職場、孩子回到校園，前天開學第一天，他也到文山區興華國小去迎接孩子。新的一年正式展開，多數人回到原先的生活節奏，對於許多爸爸媽媽來講，意味著回歸工作以及育兒之間的時間安排，成為每天都要面對的課題。市府有使命幫助家長們避免在職涯生涯以及家庭間痛苦二選一，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性的安排職涯和育兒的步調。

蔣萬安宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動育兒減少工時計畫，對於家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少一小時的工作，而所減少的工資將由市府提供八成補助。

蔣說，這項政策的核心在於三個關鍵：第一，市府借鑒國際的經驗。勞動局主動研究了韓國光州試辦育兒彈性工時的經驗，觀察到他們的成果確實很有感，所以我們參考並且依照臺北的狀況，調整成為最適合我們的模式。

第二，做家長的後援。每天減少一小時的工時，而且是讓員工彈性選擇是在上班或下班的時間，台北一般上班時間比上學時間晚，但放學比下班的時間早。所以我們要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。

第三，與企業共好。這不是增加企業的負擔，而是市府與企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，同時也讓企業更能落實企業社會責任，追求ESG永續經營。

蔣萬安說，這是一項全國首創的措施，也代表台北市推動育兒友善職場的明確態度，台北市要做的，不只是給津貼或補助，而是要給予時間。他要求勞動局不只要受理申請，更要主動走進產業，加強說明溝通，讓企業理解這是對人才的長線投資。台北市的方向很清楚，地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾。要讓每一位願意生、敢生的家長知道，在台北養育下一代，你不是孤軍奮戰。

前天開學第一天，北市長蔣萬安也到文山區興華國小陪小朋友開學。本報資料照片
前天開學第一天，北市長蔣萬安也到文山區興華國小陪小朋友開學。本報資料照片

育兒 工時 蔣萬安

延伸閱讀

松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

幫白小雞站台…蔣萬安說話了 黨部：適當時機有同台機會

盧秀燕喊話賴總統國情報告…蔣萬安也說話了： 盼實問實答

與柯建銘交情…蔣萬安曝1事他非常感謝：將送卡片花祝福

相關新聞

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

春節假期剛結束，228連假又將到來。連假期間，不少診所暫停門診服務，若此時牙齒突然疼痛，往往讓人手足無措。牙醫師邱文強在臉書粉專「邱文強醫師－求、穩、強－強哥的植感日常」提醒，連假最怕牙齒「鬧脾氣」，但遇到突發牙痛別驚慌，可先透過幾個簡單方式暫時緩解不適，避免掃了興致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。