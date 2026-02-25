春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
春節過後流感上升，南投縣衛生局提供公費流感疫苗接種，提醒65歲以上漲者及早接種。圖／南投縣衛生局提供
春節過後流感上升，南投縣衛生局提供公費流感疫苗接種，提醒65歲以上漲者及早接種。圖／南投縣衛生局提供

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措施，也推出65歲以上長者免費流感疫苗施打，盼在疫情高峰期前強化社區防護力。

衛生局長陳南松指出，近期腸胃道與呼吸道疾病仍處好發期，其中腸病毒與諾羅病毒多經接觸傳染，幼童與校園環境風險較高。家長應留意孩子是否出現手腳出疹、口腔潰瘍或發燒等症狀，並落實肥皂勤洗手、食物充分煮熟及避免生熟食交叉汙染等原則。若嬰幼童出現嗜睡、意識不清、肌抽躍或呼吸急促等重症前兆，應立即送往腸病毒重症責任醫院南投醫院或埔里基督教醫院就醫。

國內B型流感佔比有上升趨勢，病毒傳播快速，可能引發肺炎或心肌炎等併發症。接種疫苗仍是預防流感與降低重症最有效方式，台灣疫苗推動協會捐贈菲優達高劑量三價流感疫苗供南投縣防疫，即日起開放65歲以上、114年10月1日後尚未接種流感疫苗的長者免費施打。

衛生局說明，高劑量疫苗抗原量為一般流感疫苗的4倍，較能誘發免疫反應，但數量有限，接種前建議先洽詢各鄉鎮市衛生所或合約醫療院所。

衛生局也提醒留意國際疫情與境外移入風險，今年全國已累計16例境外移入登革熱。前往東南亞、非洲地區應嚴防登革熱、屈公病及瘧疾；東北亞、中國及歐美地區則須注意流感、麻疹、百日咳及諾羅病毒。民眾返台後如出現不適，就醫時務必主動告知旅遊史，以利醫師判斷。

衛生局強調，假期後仍是防疫關鍵期，除持續提供一般公費流感疫苗服務，也呼籲符合資格民眾踴躍接種，並透過良好衛生習慣與疫苗接種雙管齊下，降低社區與校園的疫情風險。

