醫團首度發起化石燃料死難祭儀 訴求228連假煤電停3天

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影

醫界與環保團體今於台北市228和平紀念公園召開醫師連署祭文活動，痛斥化石燃料使用百年來殘害國人健康，如同百萬屠殺的現代進行式，因此在228和平紀念日前夕連袂發起首見的化石燃料死難紀念儀式，1天內已有近50位醫師簽署支持，並訴求228的3天連假期間，台電應無煤發電。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃今日親自公布簽署支持「祭台灣化石燃料死難者聞」的47位醫師名單，他說，1913年日治殖民政府在高雄設立第1座燃煤的火力發電廠；1939年又在基隆八斗子興建全亞洲最大規模的北部火力發電廠，台灣從此歷經113年的化石燃料汙染危害，分秒難以喘息。而2021年發表的哈佛研究發現，全球每年有870萬人因燃煤為首的化石燃料汙染而喪命，約每5個死亡案例當中，就有1人的死因可歸咎於化石燃料燃燒產生的PM2.5汙染暴露。

葉光芃說，南韓在2025年煤電占比27%、化石燃料電力占比55%，我國同年的燃煤電力占比36%、化石燃料電力占比85%，顯現出我國煤電及化石燃料電力轉型落後。228無煤台電可具體致哀化石燃料百萬受難者，省思能源轉型不正義的悲劇，因此228的3天連假期間，賴政府一定要做到台電無煤發電，含中火亞臨界、新林口及大林超超臨界機組。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，近年來三接、四接、五接、七接等天然氣接收站的開發爭議反映著能源轉型已經被扭曲為粗暴能源開發的藉口，能源議題早已經被產業議題架空，小小台灣還能榨出多少水與電？政府不應維持電力吃到飽的舊思維，無底線的犧牲弱勢區域、犧牲空氣品質與健康、犧牲環境生態。

基隆市原住民互助生活協會理事長、阿美族人拔耐茹妮．老王表示，各種能源的開發或嫌惡設施的設立，都是從弱勢區域或弱勢族群開刀，其中基隆市是化石燃料發電的重災區，基隆市的肺、支氣管及氣管癌的發生率是本島第7高的縣市，每10萬人高達40.21人，更是北台灣最高的縣市。

工傷協會專員劉念雲指出，今天站在228和平紀念鐘前，悼念亡者、追究政府的治理不當時，台灣政府明知汙染會傷害健康，卻仍選擇以供電穩定、產業發展為優先理由，延宕減煤與能源效率改革，這正是制度性的健康風險轉嫁，而使得勞動階層的人成為最主要的受害者，空汙不是能源技術問題，而是執政者的政治選擇。

