連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

牙醫師邱文強提醒，連假最怕牙齒「鬧脾氣」，但遇到突發牙痛別驚慌，可先透過4個簡單方式暫時緩解不適，避免掃了興致。示意圖／ingimage
春節假期剛結束，228連假又將到來。連假期間，不少診所暫停門診服務，若此時牙齒突然疼痛，往往讓人手足無措。牙醫師邱文強提醒，連假最怕牙齒「鬧脾氣」，但遇到突發牙痛別驚慌，可先透過4個簡單方式暫時緩解不適，避免掃了興致。

邱文強在臉書粉專「邱文強醫師－求、穩、強－強哥的植感日常」指出，若假期間真的出現牙痛症狀，可先從飲食調整做起。他建議改吃容易吞嚥的軟質食物，盡量少糖、少油炸、避免辛辣，同時戒菸酒，以免刺激牙齦、加劇發炎反應。

其次，要特別注意口腔清潔。他建議以溫開水搭配漱口水清潔口腔，刷牙時動作務必輕柔，仔細清除食物殘渣，降低對患部的刺激。

若有腫脹情形，也可適度冰敷緩解疼痛。將冰敷袋以毛巾包覆後，敷在疼痛側臉頰，每次約10分鐘並適度休息，利用低溫讓血管收縮，減少神經跳動感與腫脹不適。

此外，他也提醒應避免激烈運動。運動會加速血液循環、提高體溫，可能讓疼痛感更加明顯。此時充分休息，讓身體放鬆，反而是較好的止痛方式。

不過，邱文強強調，這些方法僅能暫時舒緩症狀，牙痛背後往往潛藏蛀牙牙周病等問題。若連假期間出現不適，年後仍應儘速安排檢查，確認口腔健康狀況，避免因一時忍耐導致更嚴重的發炎或感染。

