7旬高齡駕駛注意！繳回駕照換3.6萬補助 捷運台鐵皆可用

高齡駕駛風險高，為鼓勵高齡駕駛人自願繳回駕照，新竹區監理所宣布，今年1月起高齡駕駛繳回名下所有駕照，即可享有為期2年TPASS乘車優惠，每人最高回饋金3萬6000元。

新竹區監理所說明，1月1日起，已無騎乘機車或駕駛汽車需求且年滿70歲高齡駕駛繳回名下所有駕照，並簽署個資授權同意書後次日起，持敬老愛心卡搭乘公共運輸工具，將依實際使用電子錢包乘車支出金額（不含敬老愛心卡點數）每月補助50%回饋金，回饋金採「當月份搭乘總金額50%」計算。

新竹區監理所說明，公共運輸工具包括公路、國道客運、市區公車、台鐵、全台捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及具電子票證設備計程車，民眾每月搭乘公共運輸工具回饋金可於次月25日起至四大超商櫃台由店員協助靠卡領取，如未領取可與後續月份回饋金併同領取。

新竹區監理所提醒，回饋金最遲須於「開放領取日起1年內」領取完畢，如今年2月回饋金，最遲須於明年3月24日領取；回饋金每月最高可領1500元，補助期間為2年每人最高回饋金3萬6000元。鼓勵高齡駕駛人善用公共運輸資源，共同維護行車安全。

新竹區監理所所長孫榮德表示，高齡駕駛繳回駕照享TPASS乘車優惠回饋，每人只能申請1次，如申請成功後，再次取得駕照，即失去補助資格，後續如再繳回駕照亦不再提供補助，提醒高齡駕駛特別留意。