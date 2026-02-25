快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

228連假桃園機場恐湧現大量排隊人潮 機場公司籲提前3小時抵達

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。圖／桃園機場公司提供
提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。圖／桃園機場公司提供

228連假即將登場，桃園機場公司指出，春節11天疏運期間總運量達約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，預估228連假日均量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日約15.3萬人次，由於尖峰時段大量托運行李也須耗時逐步處理，提醒欲出國民眾提前3小時抵達機場完成報到及安檢。

根據統計，今年春節連假11天疏運期間（2月13日至2月23日），桃園機場總運量達170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%。其中春節尖峰日單日運量達16.9萬人次，尖峰時段航廈內出現旅客排隊情形，在各單位協同調度與動線彈性調整下，整體作業仍維持順暢。

隨著228和平紀念日連假將至，機場公司預估，日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，提醒旅客提早抵達並善用公共運輸，預留通關時間。

面對春節期間顯著成長的出國人潮，自出境報到到入境行李提領等作業流程均出現排隊情形，機場公司表示，將偕同各駐場單位，包含航空公司及地勤業者等，於尖峰時段機動調整服務動線，協調增加出勤人力，同步優化行李輸送與分流作業，有效消化人潮，對維持通關順暢具實質助益。

機場公司指出，今年春節疏運亮點在於運量預估與現場實況高度貼合，透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。經統計，今年春節期間已有超過4天單日運量突破16萬人次，整體疏運作業順暢。

機場公司提醒，228連假期間出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。

機場公司呼籲旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。

機場公司請旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。圖／桃園機場公司提供
機場公司請旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。圖／桃園機場公司提供
今年春節連假桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢。2月13日至23日總運量約170.6萬人次，較去年同期增加約5.8%。圖／桃園機場公司提供
今年春節連假桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢。2月13日至23日總運量約170.6萬人次，較去年同期增加約5.8%。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 春節

延伸閱讀

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

桃機估228連假日均運量約14.7萬人次 提醒旅客提前3小時報到

連假4天衝捐血！ 全台4地「西堤牛排5折券」2.5萬張優惠大放送

228連假國道客運85折 有88條路線可選擇搭乘

相關新聞

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

春節假期剛結束，228連假又將到來。連假期間，不少診所暫停門診服務，若此時牙齒突然疼痛，往往讓人手足無措。牙醫師邱文強在臉書粉專「邱文強醫師－求、穩、強－強哥的植感日常」提醒，連假最怕牙齒「鬧脾氣」，但遇到突發牙痛別驚慌，可先透過幾個簡單方式暫時緩解不適，避免掃了興致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。