228連假桃園機場恐湧現大量排隊人潮 機場公司籲提前3小時抵達

228連假即將登場，桃園機場公司指出，春節11天疏運期間總運量達約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，預估228連假日均量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日約15.3萬人次，由於尖峰時段大量托運行李也須耗時逐步處理，提醒欲出國民眾提前3小時抵達機場完成報到及安檢。

根據統計，今年春節連假11天疏運期間（2月13日至2月23日），桃園機場總運量達170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%。其中春節尖峰日單日運量達16.9萬人次，尖峰時段航廈內出現旅客排隊情形，在各單位協同調度與動線彈性調整下，整體作業仍維持順暢。

隨著228和平紀念日連假將至，機場公司預估，日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，提醒旅客提早抵達並善用公共運輸，預留通關時間。

面對春節期間顯著成長的出國人潮，自出境報到到入境行李提領等作業流程均出現排隊情形，機場公司表示，將偕同各駐場單位，包含航空公司及地勤業者等，於尖峰時段機動調整服務動線，協調增加出勤人力，同步優化行李輸送與分流作業，有效消化人潮，對維持通關順暢具實質助益。

機場公司指出，今年春節疏運亮點在於運量預估與現場實況高度貼合，透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。經統計，今年春節期間已有超過4天單日運量突破16萬人次，整體疏運作業順暢。

機場公司提醒，228連假期間出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。

機場公司呼籲旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。 機場公司請旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。圖／桃園機場公司提供 今年春節連假桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢。2月13日至23日總運量約170.6萬人次，較去年同期增加約5.8%。圖／桃園機場公司提供