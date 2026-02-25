台灣的棒球應援玄學發功了 文化外交大使a-We應援動態貼圖全球上架

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周正式登場。文化部今（25）日宣布，繼1月底推出以文化外交大使a-We為主角的「日常款」貼圖大獲好評後，第2波專為棒球賽季量身打造的貼圖「a-We發功！台灣的棒球應援玄學」，即日起在LINE全球同步上架。

文化部表示，此次a-We將以「骰到六啦！」、「台灣尚勇」等最具台灣味的「應援玄學」動態貼圖，以及同步推出的貼紙，陪伴海內外球迷為台灣英雄們集氣加油。

文化部表示，a-We首波日常款貼圖，在台日兩地社群掀起討論熱潮，不僅有留言直呼「好可愛、已速買」，甚至日本狂熱粉絲同時購買台日兩種版本，「雖然看不懂文字，但感覺都是很好理解的單字，可愛又好用」、「可以藉此學習台灣用語」。更引發日本網友認真提問台版「阿勒」與「拍謝」的精準用法，展現IP跨越國界促成語言文化交流的強大魅力。

因應即將到來的經典賽，a-We再度展現變幻無限的特質，將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中，包括祈求「骰到六啦！」的大好運、應援神曲高唱的「吼吼吼吼吼吼吼」、守備時的必備口號「三振他」、進攻時的「全壘打」，甚至神秘結印的「玄學發功」手勢等，期待透過這組充滿台灣能量的動態貼圖，陪伴球迷度過每一場熱血沸騰的賽事。

除了線上貼圖應援，a-We也將實體現身，特別從動態貼圖中精選4款設計，製作成限量「應援貼紙包」，包含「TEAM TAIWAN」、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。其中3000份將直送日本，於3月6日「台日大戰」當天在東京轉播場地免費發放，在台灣的相關應援活動也有機會獲得，邀請大家在日本、台灣同步轉印「a-We」的玄學力量，一起為TEAM TAIWAN大聲加油。

文化部表示，a-We從大阪世博的初亮相，緊接著的芬蘭黑金屬音樂節跨界挑戰，再到應援棒球國際賽事，代表著這個源自於板塊推擠下產生，擅長變形也始終很快樂的獨特生物，將持續以開放、包容、彈性的面貌，帶著台灣文化走向世界。

●更多a-We及貼紙發放、相關活動資訊等，請鎖定「We TAIWAN」官方Threads、X及Instagram。LINE Store平台：https://store.line.me/stickershop/product/32990722/zh-Hant

