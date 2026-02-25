快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

台灣的棒球應援玄學發功了 文化外交大使a-We應援動態貼圖全球上架

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「a-We」限量「應援貼紙包」，內含「TEAM TAIWAN」、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。圖／文化部提供
「a-We」限量「應援貼紙包」，內含「TEAM TAIWAN」、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。圖／文化部提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周正式登場。文化部今（25）日宣布，繼1月底推出以文化外交大使a-We為主角的「日常款」貼圖大獲好評後，第2波專為棒球賽季量身打造的貼圖「a-We發功！台灣的棒球應援玄學」，即日起在LINE全球同步上架。

文化部表示，此次a-We將以「骰到六啦！」、「台灣尚勇」等最具台灣味的「應援玄學」動態貼圖，以及同步推出的貼紙，陪伴海內外球迷為台灣英雄們集氣加油。

文化部表示，a-We首波日常款貼圖，在台日兩地社群掀起討論熱潮，不僅有留言直呼「好可愛、已速買」，甚至日本狂熱粉絲同時購買台日兩種版本，「雖然看不懂文字，但感覺都是很好理解的單字，可愛又好用」、「可以藉此學習台灣用語」。更引發日本網友認真提問台版「阿勒」與「拍謝」的精準用法，展現IP跨越國界促成語言文化交流的強大魅力。

因應即將到來的經典賽，a-We再度展現變幻無限的特質，將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中，包括祈求「骰到六啦！」的大好運、應援神曲高唱的「吼吼吼吼吼吼吼」、守備時的必備口號「三振他」、進攻時的「全壘打」，甚至神秘結印的「玄學發功」手勢等，期待透過這組充滿台灣能量的動態貼圖，陪伴球迷度過每一場熱血沸騰的賽事。

除了線上貼圖應援，a-We也將實體現身，特別從動態貼圖中精選4款設計，製作成限量「應援貼紙包」，包含「TEAM TAIWAN」、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。其中3000份將直送日本，於3月6日「台日大戰」當天在東京轉播場地免費發放，在台灣的相關應援活動也有機會獲得，邀請大家在日本、台灣同步轉印「a-We」的玄學力量，一起為TEAM TAIWAN大聲加油。

文化部表示，a-We從大阪世博的初亮相，緊接著的芬蘭黑金屬音樂節跨界挑戰，再到應援棒球國際賽事，代表著這個源自於板塊推擠下產生，擅長變形也始終很快樂的獨特生物，將持續以開放、包容、彈性的面貌，帶著台灣文化走向世界。

●更多a-We及貼紙發放、相關活動資訊等，請鎖定「We TAIWAN」官方Threads、X及Instagram。LINE Store平台：https://store.line.me/stickershop/product/32990722/zh-Hant

因應即將到來的經典賽，「a-We」再度展現變幻無限的特質，將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中。 圖／文化部提供
因應即將到來的經典賽，「a-We」再度展現變幻無限的特質，將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中。 圖／文化部提供

貼圖 日本 文化部 棒球

延伸閱讀

2026WBC經典賽來臨 台南雙場地轉播為中華隊應援

經典賽／下周開打！ 調查局拍攝「團結」短影音 YT頻道上架

中國信託60週年形象影片 向台灣棒球精神致敬

經典賽／上澤直之懂徐若熙異國打拚辛苦 點語言溝通重要性

相關新聞

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人...

吳欣岱倡「走3分鐘要有吸菸區」 網諷：設下去還叫無菸城市？

心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱近日在臉書表示，根據東京實務經驗，人潮洶湧商圈或節慶活動，吸菸管理關鍵「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」實際做法是至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。貼文曝光後，引發大批網友留言討論，有人質疑其具醫師背景卻邏輯不通，但也有人表達支持。

泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢...

台灣的棒球應援玄學發功了 文化外交大使a-We應援動態貼圖全球上架

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周正式登場。文化部今（25）日宣布，繼1月底推出以文化外交大使a-We為主角的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。