苗縣府全面清查61家列管特定寵物業者 今公布結果：查無不法

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」繁殖場飼養近300犬隻，於去年10月間遭動保團體踢爆虐犬，約9成犬隻遭施以聲帶整形手術，且有違法繁殖、超養等行徑，苗縣府稽查屬實後從嚴開罰，隔月並啟動全縣特定寵物業全面清查作業，動防所今天公布查無不法，針對少數有待改善項目，已依程序通知業者說明及限期改善。

縣府動防所指出，「人人犬舍」事件後，為確保犬貓能在合法且符合動物福利的環境中被妥善照護，自去年11月3日起至今年1月15日止，為期兩個多月，執行期間深入第一線實地查核，特別著重繁殖場，目前已完成全面清查作業，盼從源頭把關毛孩健康與生命尊嚴。

這次全面清查以動物福利為核心，重點檢視犬貓實際生活品質與健康狀況。除確認飼養環境的通風條件、空間配置及日常清潔管理外，亦逐一查核個體健康情形，並針對是否涉及聲帶整形手術（俗稱切割聲帶）等非必要性醫療行為。

動防所今天表示，苗栗縣目前列管的特定寵物業者共計61家，其中屬繁殖源頭的業者34家（犬隻19家、貓隻15家），均已完成全面查核。結果顯示，多數業者已落實相關照護與管理規範，受檢犬貓整體健康狀況良好，針對少數仍有待改善項目，已依程序通知業者說明及限期改善，並提供具體建議納入後續追蹤機制，確保改善措施確實落實。

另外，近期也將召開「特定寵物繁殖業查核檢討暨115年度特定寵物業評鑑作業會議」，盼透過「制度檢討」與「評鑑機制」雙管齊下，結合不預警查核與定期專業評鑑，將管理與輔導作為推向常態化，以落實動物福利規範，促進產業健全發展。 動防所表示，針對少數有待改善項目，已依程序通知業者說明及限期改善。圖／動防所提供