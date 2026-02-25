學鳥叫有機會拿獎品 首屆大雪山鳥音模仿比賽開放報名
大雪山賞鳥大賽已邁入第16屆，林業及自然保育署台中分署攜手社團法人台灣野鳥協會，將首度舉辦全台創新的「化身飛羽，聲入其境，第一屆大雪山鳥音模仿比賽」；盼透過鳥音模仿的趣味競賽形式，引導民眾從聲音認識鳥類生態，報名今天起到3月31日止，開放全民參與，不限國籍與年齡。
林業保育署台中分署表示，鳥類聲音依功能可概分為「鳴唱（Song）」與「鳴叫（Call）」兩類，分別在求偶繁殖、社交互動及警戒通報等情境中發揮重要溝通功能。對賞鳥者而言，聲音為辨識鳥種之關鍵依據，聆聽鳥音也可開啟聽覺體驗深具療癒效果。透過實際模仿鳥音，能提升對鳥類行為與棲地需求之理解，更有助於強化保育意識。
這次比賽分為初賽及決賽兩階段辦理，初賽採線上報名方式，指定鳥種為台灣特有種—台灣竹雞，廣泛分佈於全台平地至中海拔山區，經典的鳴唱聲「雞狗乖、雞狗乖」。參賽者須依據大會提供之音源，錄製3分鐘以內模仿臺灣竹雞鳴聲之音檔，參加初選。
主辦單位將邀集國內熟悉鳥類生態專家擔任評審，依參賽者模仿聲音相似度與表現完整性進行評分，擇優選出10名晉級決賽者，將於4月10日公布於社團法人台灣野鳥協會官方網站。入圍者可獲得大雪山門票及住宿補助等獎勵。
決賽將於2026大雪山賞鳥大賽活動第二天5月2日在大雪山遊客中心登場，參賽者除須再次演繹台灣竹雞鳴聲外，並須自決賽指定的4種鳥種冠羽畫眉、小彎嘴畫眉、綠鳩、黑枕藍鶲中擇一進行模仿，決賽將由專家評審團評選與現場觀眾票選，共同選出3名優勝者，頒發獎狀及專屬獎勵。
