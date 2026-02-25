快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

影／從追思到行動 健康空氣聯盟倡議能源轉型正義

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。

台大歷史系教授衣若蘭在祭儀中發表了感人至深的祭文，弔念因空汙而逝去的生命，並呼籲擺脫化石燃料，追求環境轉型正義。祭文指出，化石燃料造成的傷亡如同百萬屠殺，是沉默的隱形殺手，要求政府與資本家正視問題，並為萬物共生低頭省思。

這場活動開始不到一天已有近五十位醫師簽署支持祭文，其中包括中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮醫師、中華民國基層醫療協會理事長林應然醫師和大台中市醫師公會理事長魏重耀醫師等知名醫師。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃醫師也親自公布了支持名單，並表示這場祭儀代表著反化石燃料空汙公民運動進入了一個新的里程碑。

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影

醫師 化石 理事長

延伸閱讀

開工日空汙爆表 金門橘色提醒、馬祖紅色警戒

世紀血案演員記者會變網暴 沈政男質疑轉型正義已變成言論審查

影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤

歡樂宜蘭年「送神·筅黗」祭儀暖身 除夕守歲晚會邀曹雅雯等藝人演出

相關新聞

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人...

吳欣岱倡「走3分鐘要有吸菸區」 網諷：設下去還叫無菸城市？

心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱近日在臉書表示，根據東京實務經驗，人潮洶湧商圈或節慶活動，吸菸管理關鍵「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」實際做法是至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。貼文曝光後，引發大批網友留言討論，有人質疑其具醫師背景卻邏輯不通，但也有人表達支持。

泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢...

228連假桃園機場恐湧現大量排隊人潮 機場公司籲提前3小時抵達

228連假即將登場，桃園機場公司指出，春節11天疏運期間總運量達約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，預估228連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。