影／從追思到行動 健康空氣聯盟倡議能源轉型正義

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。

台大歷史系教授衣若蘭在祭儀中發表了感人至深的祭文，弔念因空汙而逝去的生命，並呼籲擺脫化石燃料，追求環境轉型正義。祭文指出，化石燃料造成的傷亡如同百萬屠殺，是沉默的隱形殺手，要求政府與資本家正視問題，並為萬物共生低頭省思。

這場活動開始不到一天已有近五十位醫師簽署支持祭文，其中包括中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮醫師、中華民國基層醫療協會理事長林應然醫師和大台中市醫師公會理事長魏重耀醫師等知名醫師。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃醫師也親自公布了支持名單，並表示這場祭儀代表著反化石燃料空汙公民運動進入了一個新的里程碑。 台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午在二二八和平公園舉行化石燃料死難祭儀，彰顯化石燃料使用對國人健康的長期傷害。記者林伯東／攝影