長輩福態未必健康 扭毛巾吃力當心肌少症找上門

預防肌少症是健康老化重要關鍵之一，體態福氣的長輩不見得就免擔心，董氏基金會今天提醒，若連扭毛巾、開罐頭都顯得吃力，當心肌少症已悄悄上門，讓身體機能提前退休。

超高齡社會來襲，現在台灣每5人中就有1名65歲以上長者，活得老更要活得好，而「肌少症」被視為老年健康惡化的重要早期警訊與風險指標之一。

肌少症的核心特徵為肌肉質量、肌力與身體功能下降，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉今天透過新聞稿指出，若未及早預防，恐由「亞健康」加速走向「失能」，最終喪失自理能力並提高死亡風險。

「許多人陷入『長輩有肉就是福』的迷思，但外觀豐滿不代表肌肉量足夠。」許惠玉解釋，當肌肉流失又伴隨脂肪堆積，即所謂「肌少型肥胖」，這類族群面臨雙重健康風險，比起單純肥胖或肌少症者，更容易跌倒、骨折，甚至引發代謝症候群與心血管疾病。

肌肉健康並非高齡才需關注，許惠玉表示，對50歲以上而言，握力是一個「低成本、高預測力」的健康指標，握力往往比體重更能真實反映健康狀況。多項大型研究指出，握力每下降5公斤，死亡風險會顯著上升。握力對部分族群而言，甚至比血壓更能預測死亡風險。

許惠玉指出，亞洲肌少症工作小組在2025年11月刊登於國際期刊「自然老化」（Nature Aging）的研究指出，肌少症篩檢年齡應從65歲大幅提前至50歲。

50歲後該如何自我覺察，董氏基金會提出3個生活中的微警訊，若發現長輩出現以下狀況，可能就是肌力亮紅燈，包括「原本能輕鬆打開的罐頭或寶特瓶，現在卻需要他人協助」、「毛巾擰不乾，或手部容易痠軟無力」、「從超市提約5公斤重物走一段路，就感到明顯吃力」。

面對肌少症威脅，許惠玉強調，目前並無特效藥，唯有飲食、運動雙管齊下。她建議銀髮族每餐攝取一個手掌心大小的豆、魚、蛋、肉類等優質蛋白質，並每天喝1.5至2杯牛奶，搭配每週進行至少2次深蹲、彈力帶等肌力訓練，結合快走、游泳等有氧運動。