彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨著長度達700公尺的二期延伸工程在本月完工，一期天空步道將休息一下，從3月9日起至8月30日暫停開放，辦理橋面板改善及環境設施優化工程。

全長1.05公里的彰化八卦山天空步道，是前縣長卓伯源任內動用8千萬元興建， 2016年7月啟用，步道穿梭於樹冠間，最高16公尺，多数路段约在6至7公尺，視野極佳，可俯瞰彰化市區，沿途行經大佛、棒球場、彰化生活美學館等。

台灣很多地方一度掀起搭建天空步道風潮，多數帶起的觀光人潮卻不如預期，但八卦山天空步道卻鄰近市區，視野也佳，近年來，更因彰化月影燈季布置美麗浪漫的燈海，吸引民眾漫步其間，成為全台知名的觀光景點

八卦山天空步道啟用時，曾是全台最長的天空步道，後來被1.6公里長的南投清境高空步道超越，不過，彰化縣政府再度動用1億元經費興建天空步道二期工程，全長700公尺，已在本月完工啟用，重登全台第長的天空步道頭銜，目前正在舉辦月影燈季訂3月1日結束，縣府即讓天空步道休息一陣，辦理維修，以確保安全。

縣府城觀處表示，八卦山天空步道一期訂3月9日起至8月30日，將辦理橋面板改善及環境設施優化工程。為確保施工期間民眾安全，步道全線1005公尺將暫停開放，範圍涵蓋 1 號至 7 號出入口，請遊客及在地居民配合，切勿強行進入施工區域。

城觀處表示，此次工程將進行步道面板優化，施工完成後，可提高雨天或潮濕環境下的抓地力，提供遊客行走時更完善的平穩度舒適性及安全性。最新施工進度及開放動態，可隨時關注彰化縣旅遊資訊網或「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁查詢。

