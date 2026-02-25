尖石野溪泡湯突不適警消搶救 警籲前往野溪溫泉應結伴同行

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
一名52歲簡姓男子獨自騎乘機車前往新竹縣尖石鄉軍艦岩野溪溫泉泡湯，期間因冷熱交替浸泡，導致身體嚴重不適，出現意識模糊、呼吸微弱險象。圖／警方提供
一名52歲簡姓男子獨自騎乘機車前往新竹縣尖石鄉軍艦岩野溪溫泉泡湯，期間因冷熱交替浸泡，導致身體嚴重不適，出現意識模糊、呼吸微弱險象。圖／警方提供

一名52歲簡姓男子獨自騎乘機車前往新竹縣尖石鄉軍艦岩野溪溫泉泡湯，期間因冷熱交替浸泡，導致身體嚴重不適，出現意識模糊、呼吸微弱險象。橫山分局秀巒派出所代理所長高恩賜當時正在執行交通疏導，第一時間通報119派遣救護車，並飛奔回派出所取出AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救包趕往現場準備救護，與隨後趕抵的田埔分隊救護人員通力合作，成功將簡男送往竹東榮民醫院急救，挽回一條寶貴生命。

橫山分局指出，此類野溪溫泉救援案並非首例。由於偏遠山區地形崎嶇，且野溪溫泉多位於通訊不佳的溪谷底，一旦發生意外，救援車輛往往難以直接抵達，搜救人員常需徒步負重進入，大大增加了救援難度與時效。

過去也曾多次接獲民眾在偏遠地區失聯或因體力不支受困的案件，警方在此類勤務中，往往必須擔任「第一線急救者」的角色，在救護車抵達前先行穩定患者狀況，所幸員警平時受過專業急救訓練並於駐地配備AED急救包，得以在此類危急時刻即時展現專業，避免發生憾事。

橫山分局呼籲，偏遠山區及野溪場所環境多變且充滿不確定性，民眾前往探訪時應「結伴同行」，切勿獨自前往，以便在發生突發狀況時能互相照應並即時對外求援。警方建議，入山前應告知家人行程，並確保通訊設備電量充足，若感到身體微恙應立即撤返，切莫勉強。

警方將持續加強山區巡邏與安全宣導，也請民眾在享受大自然美景的同時，務必將個人安全放在第一位，避免因一時疏忽而造成不可挽回的後果。

橫山分局秀巒派出所代理所長高恩賜當時正在執行交通疏導，第一時間通報119派遣救護車，並飛奔回派出所取出AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救包趕往現場準備救護。圖／警方提供
橫山分局秀巒派出所代理所長高恩賜當時正在執行交通疏導，第一時間通報119派遣救護車，並飛奔回派出所取出AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救包趕往現場準備救護。圖／警方提供
橫山分局秀巒派出所代理所長高恩賜與隨後趕抵的田埔分隊救護人員通力合作，成功將簡男送往竹東榮民醫院急救，挽回一條寶貴生命。圖／警方提供
橫山分局秀巒派出所代理所長高恩賜與隨後趕抵的田埔分隊救護人員通力合作，成功將簡男送往竹東榮民醫院急救，挽回一條寶貴生命。圖／警方提供

