尖石野溪泡湯突不適警消搶救 警籲前往野溪溫泉應結伴同行
一名52歲簡姓男子獨自騎乘機車前往新竹縣尖石鄉軍艦岩野溪溫泉泡湯，期間因冷熱交替浸泡，導致身體嚴重不適，出現意識模糊、呼吸微弱險象。橫山分局秀巒派出所代理所長高恩賜當時正在執行交通疏導，第一時間通報119派遣救護車，並飛奔回派出所取出AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救包趕往現場準備救護，與隨後趕抵的田埔分隊救護人員通力合作，成功將簡男送往竹東榮民醫院急救，挽回一條寶貴生命。
橫山分局指出，此類野溪溫泉救援案並非首例。由於偏遠山區地形崎嶇，且野溪溫泉多位於通訊不佳的溪谷底，一旦發生意外，救援車輛往往難以直接抵達，搜救人員常需徒步負重進入，大大增加了救援難度與時效。
過去也曾多次接獲民眾在偏遠地區失聯或因體力不支受困的案件，警方在此類勤務中，往往必須擔任「第一線急救者」的角色，在救護車抵達前先行穩定患者狀況，所幸員警平時受過專業急救訓練並於駐地配備AED急救包，得以在此類危急時刻即時展現專業，避免發生憾事。
橫山分局呼籲，偏遠山區及野溪場所環境多變且充滿不確定性，民眾前往探訪時應「結伴同行」，切勿獨自前往，以便在發生突發狀況時能互相照應並即時對外求援。警方建議，入山前應告知家人行程，並確保通訊設備電量充足，若感到身體微恙應立即撤返，切莫勉強。
警方將持續加強山區巡邏與安全宣導，也請民眾在享受大自然美景的同時，務必將個人安全放在第一位，避免因一時疏忽而造成不可挽回的後果。
