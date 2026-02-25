影／農產品碳足跡新里程 農業部和環境部攜手合作

快訊

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季（右三）、環境部主任秘書陳淑玲（右四）出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季（右三）、環境部主任秘書陳淑玲（右四）出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影

農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會。

農業部長陳駿季、環境部主任秘書陳淑玲出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向，協助農民團體及農企業申請碳足跡標籤，並積極與更多通路企業結合，打造消費者看得到的碳標籤農產品，促進農產品綠色消費轉型。

農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季（右）、環境部主任秘書陳淑玲（左）出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季（右）、環境部主任秘書陳淑玲（左）出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影
農業部與環境部共同推動農產品碳足跡揭露政策，鼓勵綠色消費並輔導農產業進行減碳作為。為協助更多農產品取得碳足跡認證，農業部上午舉行記者會，農業部長陳駿季出席會中說明已透過建立工具、擴大通路、輔導專案三大方向。記者曾吉松／攝影

碳足跡 農產品 綠色消費

