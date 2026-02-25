快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

花蓮鳳林生態遊憩區招商引資 打造度假露營聖地

中央社／ 花蓮縣25日電
縱管處整理鳳林鎮生態遊憩區，擬引進民間資源與創新規劃招商，公開徵求期間自民國115年2月25日起至115年5月25日下午5時止，邀請有意者參與投資與營運。（花東縱谷國家風景區管理處提供）中央社
縱管處整理鳳林鎮生態遊憩區，擬引進民間資源與創新規劃招商，公開徵求期間自民國115年2月25日起至115年5月25日下午5時止，邀請有意者參與投資與營運。（花東縱谷國家風景區管理處提供）中央社

花東縱管處推動花東縱谷觀光，響應健康低碳、環保旅遊趨勢，整理鳳林鎮生態遊憩區，擬引進民間資源與創新規劃，今天起第2次公開招商，特許期55年，邀請有意者投資與營運。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，鳳林生態遊憩區基地總面積約48.37公頃，位於花蓮縣鳳林鎮，緊鄰省道台9線，交通便利，並擁有豐富自然生態與景觀資源，具備發展生態旅遊及度假露營等優越條件。

縱管處指出，經第1次公開徵求申請人作業（自民國114年10月30日起至115年1月30日下午5時止），期間無申請人遞件。持續依「促進民間參與公共建設法」及「民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法」第12條規定，再次辦理「花蓮縣鳳林鎮鳳林生態遊憩區興建營運移轉計畫案」第2次公開招商，邀請優質民間團隊參與投資與營運。

縱管處說明，本案依促參法第46條規定辦理，於完成政策公告及初審作業後，辦理第2次公開徵求其他投資人。整體開發採OT及BOT複合模式，引進民間資源與創新規劃，特許期間為55年。

另外，規定民間機構就委託營運範圍之營運前投資，以及委託新建營運範圍之新建期投資總額，不得低於新台幣2.4億元（含稅）。

縱管處表示，園區第一期已完成露營、休閒體驗及觀光服務等基礎設施，包括65席營位、污水處理廠、炊事亭、販賣部、公廁及淋浴間等，並持續推動生態池及服務中心等設施興建工程。

縱管處期盼透過本次招商，引進專業團隊整合在地特色與永續理念，將園區打造為兼具生態教育、休閒體驗與國際慢活風格之度假營地，成為花東地區新興觀光亮點。

本次公開徵求期間自115年2月25日起至115年5月25日下午5時止。申請人資格允許單一法人，或由5家（含）以下法人組成之合作聯盟。有關申請方法、申請須知、投資契約（草案）及相關招商文件資料，已公告於財政部促參司網站及縱管處全球資訊網站。

花蓮 花東縱谷 團隊

延伸閱讀

花蓮門諾攜手馬偕專校頂級育才 提供5年82萬獎助金

花蓮第2座失智日照中心 慈濟樂健康耆老學園啟用

花蓮春節住房率出爐！觀光旅館7至8成 品牌效益、降房價是誘因

影／投入花蓮縣長選戰 游淑貞：把花蓮的藍天守住

相關新聞

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

春節假期剛結束，228連假又將到來。連假期間，不少診所暫停門診服務，若此時牙齒突然疼痛，往往讓人手足無措。牙醫師邱文強在臉書粉專「邱文強醫師－求、穩、強－強哥的植感日常」提醒，連假最怕牙齒「鬧脾氣」，但遇到突發牙痛別驚慌，可先透過幾個簡單方式暫時緩解不適，避免掃了興致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。