花蓮鳳林生態遊憩區招商引資 打造度假露營聖地
花東縱管處推動花東縱谷觀光，響應健康低碳、環保旅遊趨勢，整理鳳林鎮生態遊憩區，擬引進民間資源與創新規劃，今天起第2次公開招商，特許期55年，邀請有意者投資與營運。
交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，鳳林生態遊憩區基地總面積約48.37公頃，位於花蓮縣鳳林鎮，緊鄰省道台9線，交通便利，並擁有豐富自然生態與景觀資源，具備發展生態旅遊及度假露營等優越條件。
縱管處指出，經第1次公開徵求申請人作業（自民國114年10月30日起至115年1月30日下午5時止），期間無申請人遞件。持續依「促進民間參與公共建設法」及「民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法」第12條規定，再次辦理「花蓮縣鳳林鎮鳳林生態遊憩區興建營運移轉計畫案」第2次公開招商，邀請優質民間團隊參與投資與營運。
縱管處說明，本案依促參法第46條規定辦理，於完成政策公告及初審作業後，辦理第2次公開徵求其他投資人。整體開發採OT及BOT複合模式，引進民間資源與創新規劃，特許期間為55年。
另外，規定民間機構就委託營運範圍之營運前投資，以及委託新建營運範圍之新建期投資總額，不得低於新台幣2.4億元（含稅）。
縱管處表示，園區第一期已完成露營、休閒體驗及觀光服務等基礎設施，包括65席營位、污水處理廠、炊事亭、販賣部、公廁及淋浴間等，並持續推動生態池及服務中心等設施興建工程。
縱管處期盼透過本次招商，引進專業團隊整合在地特色與永續理念，將園區打造為兼具生態教育、休閒體驗與國際慢活風格之度假營地，成為花東地區新興觀光亮點。
本次公開徵求期間自115年2月25日起至115年5月25日下午5時止。申請人資格允許單一法人，或由5家（含）以下法人組成之合作聯盟。有關申請方法、申請須知、投資契約（草案）及相關招商文件資料，已公告於財政部促參司網站及縱管處全球資訊網站。
