228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞，圖為省道擁塞示意圖。聯合報系資料照
228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，中長途國道客運連假期間推出85折，若搭配TPASS 2.0+優惠，折扣最低下探6折，目前國道客運仍有逾9成以上空位可購買。

228和平紀念日連假自2月27日至3月1日止共計3天，公路局預估本次連假主要將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，觀光旅遊車潮將於2月27日至2月28日湧現，返回工作地車潮則預估從2月28日下午至3月1日開始陸續出現。

省道預估有20處路段易塞，主要城際公路易壅塞路段及時段，包含台1線水底寮至楓港路段，南下2月27日10-13時、北上3月1日17-18時較塞；台9線蘇花路廊部分，南下2月27日7-8時、北上3月1日11-17時易塞。

台61線鳳鼻至香山路段，南下2月26日16-18時、2月27日10-13時及14-15時，以及北上2月28日18-20時、3月1日17-21時等時段易塞。

台61線竹南路段，南下2月27日10-13時、北上2月28日15-21時以及3月1日15-20時易塞；台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日17-19時、2月27日9-17時、2月28日10-14時，以及北上2月28日15-21時、3月1日15-20時等時段易塞。

而銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官～成功路段及大里二～霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道等易壅塞。

重要觀光風景區鄰近路段包含台2線福隆及萬里～大武崙路段、台2線及台2乙線關渡～淡水路段、台9甲線新店～烏來路段、台3線大溪～慈湖、大湖及古坑～梅山路段、台21線日月潭周邊路段，預估連假期間也有車多壅塞情形。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路局表示，2月26日至3月1日止，搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩項優惠疊加後，最高可享6折優惠。

另外，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費，搭乘指定幸福巴士也有免費優惠。

公路局表示，根據統計，春節期間國道客運提供票價優惠路線總計疏運62萬人，較114年春節成長1%，其中東部路線運量成長更高達11%，公路局表示，優惠措施有效帶動運量成長。

本次228連假國道客運業者總計提供2.7萬班次及95萬座位數，截至2月23日已售出約3.5萬張預售票，尚餘充足服務量能，民眾可多加利用。

228連假將至，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，中長途國道客運連假期間推出85折，若搭配TPASS 2.0+優惠，折扣最低下探6折。圖／公路局提供
228連假重點省公路疏運措施。圖／公路局提供
