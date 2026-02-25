吳欣岱倡「走3分鐘要有吸菸區」 網諷：設下去還叫無菸城市？
心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱近日在臉書表示，根據東京實務經驗，人潮洶湧商圈或節慶活動，吸菸管理關鍵「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離」。實際做法是至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。她表示只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。貼文曝光後，引發大批網友留言討論，有人質疑其具醫師背景卻邏輯不通，但也有人表達支持。
吳欣岱後來又在臉書補充看法，指出部分民眾可能不了解年貨大街的實際狀況，因此透過影片呈現現場情形，引發網友關注吸菸區的設置密度，與公共空間無菸政策之間的平衡問題。
吳欣岱表示，「無菸城市」是台北市長蔣萬安提出的政策，吸菸區設置也由市府規劃；若政策上路後出現菸蒂暴增等問題，本就應檢討修正。她強調，自己身為醫師，清楚二手菸與三手菸危害，討論如何讓無菸政策更有效，不應被貼標籤或遭人格攻擊。
她並以台北燈會為例，語帶嘲諷表示：「今年台北燈會期間，我在周邊每看到一個菸蒂，就請蔣萬安深蹲一下，這樣既促進健康，又兼顧環保。」相關發言迅速在留言區發酵。
不少網友對其觀點提出批評。有網友直言吳欣岱「邏輯死亡」，質疑其論述的合理性；另有人指出，「身為醫生有這種邏輯和抽菸習慣，真的很悲哀」，認為醫師身分更應強調無菸的重要性。也有民眾表示，「不抽菸，本來就是對自己、對別人都好」，支持維持嚴格的禁菸政策。
另有網友從政策角度分析，認為菸蒂增加不必然代表吸菸區的距離過遠，可能涉及實際面的稽查強度、罰則或公共文化等因素，並強調應兼顧非吸菸者暴露於二手菸的風險。
也有部分網友以反諷方式回應，認為若依相關邏輯推論，公共空間可能需大幅增加吸菸區的密度，「若實測每3分鐘就該有吸煙區，要設多少吸煙區？這樣設下去，還叫無菸城市嗎？」若比照流動廁所的設置，「每1分鐘一座，畢竟人都要上廁所，整條路都是流動廁所和吸煙區，會何其『壯觀』？」
不過，也有支持者為吳欣岱緩頰，表示其觀點符合人性與科學層面，認為相關政策應考量吸菸者的實際需求，以減少違規吸菸、環境污染的問題。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
