228連假車潮估湧現 公路局再推 TPASS 2.0 最高六折優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

228和平紀念日連續假期即將在本周五啟動，公路局表示，預估本次連假車潮將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地風景區周邊道路恐出現車多情形，提醒民眾行前應掌握即時路況，避開尖峰時段及壅塞路段。

公路局指出，上周春節連假疏運整體表現平穩，包括台9線蘇花路廊、南迴公路及台61線西濱快速公路等重點路段，推估之尖峰日交通量與實際情形大致相符，整體交通維持順暢。其中蘇花路廊北向尖峰日交通量雖較去年增加15%，但旅行時間反而縮短約12分鐘，顯示疏導措施已發揮成效。

在公共運輸方面，春節期間國道客運優惠路線共疏運約62萬人次，較去年成長1%，其中東部路線運量更成長11%，反映票價優惠有效帶動搭乘需求。

展望228連假，公路局預估旅遊車潮將集中於2月27日至28日，返程車潮則可能自28日下午起延續至3月1日。主要城際公路易壅塞路段包括：台1線水底寮至楓港段、台9線蘇花路廊台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋改建路段，其中台61線玄寶大橋及中彰大橋因施工影響，連假期間車流壓力較大，公路局已規劃替代動線，建議用路人依CMS可變標誌行駛。

此外，銜接國道之重要聯絡道路，包括台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功段，以及台18線中埔、台86線歸仁與仁德系統交流道周邊路段，亦可能出現車多情形。

觀光熱點周邊道路如：台2線福隆、萬里至大武崙、關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來、台3線大溪至慈湖、大湖及古坑至梅山、台21線日月潭周邊，預估連假期間亦將出現壅塞。

為鼓勵民眾改搭公共運輸，公路局於2月26日至3月1日推出多項優惠措施，包括：西部及東部國道客運票價85折、搭配TPASS 2.0回饋後最高可享6折優惠、轉乘在地客運享基本里程免費、指定幸福巴士免費搭乘。本次連假國道客運業者預計提供約2.7萬班次、95萬座位，截至2月23日已售出約3.5萬張預售票，整體運能仍充足。

公路局提醒，民眾可透過公路局網站或「幸福公路」App查詢即時路況與替代道路資訊，提早規劃行程，善用公共運輸優惠，以減少塞車風險並提升行車安全。

國道客運 連假 車潮

相關新聞

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人...

泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢...

「尻川癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

「尻川癢癢」是相當常見，但卻讓人難以啟齒的問題，台南郭綜合醫院一般外科主治醫師楊馥馡表示，肛門及周圍皮膚若長時間出現搔癢...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

