減肥過頭恐狂掉髮！「求生模式」關閉非必要功能 醫示警女性更危險

皮膚科醫師柯博桓近日在臉書發文提醒，過度減肥不只會瘦出問題，還可能引發掉髮危機，尤其女性更要留意荷爾蒙紊亂風險。他指出，許多人把掉髮單純歸因於營養不良，但實際上背後可能涉及代謝失衡，甚至器官功能受影響；若減重方式錯誤，恐出現「越減越掉髮」的反效果。

柯博桓說明，蛋白質攝取不足是常見原因之一。頭髮主要成分為角蛋白，若減肥期間長期只吃蔬菜水果、不攝取足夠蛋白質，身體會優先將有限養分供應心臟、肝臟等重要器官，毛髮便可能被犧牲而出現明顯掉髮。此外，女性本就容易因月經流失鐵質，若減肥又刻意不吃紅肉或內臟，恐導致缺鐵性貧血，使毛囊因供氧不足而萎縮，頭髮變細、易斷落。

他也提醒，極低熱量飲食同樣是高風險行為。若每日僅攝取約800至1000大卡，身體可能啟動「飢餓模式」、「求生模式」，降低基礎代謝率以節省能量，並暫停頭髮與指甲生長等非必要功能，嚴重時甚至可能影響月經週期。另若採單一食物減肥法，也容易缺乏維生素B群、鋅、維生素D與Omega-3脂肪酸等關鍵營養素，進一步提高掉髮機率。

柯博桓提醒，健康減重應兼顧均衡飲食與足夠熱量，避免以極端節食換取短期體重下降。若減肥期間出現異常落髮、月經失調或明顯疲倦等情形，建議及早檢視飲食內容，必要時尋求專業醫療評估，以免影響長期健康。

女性生活網站《女子漾》也曾報導，「減重落髮」在美容與健康領域並不少見。當民眾採取極低熱量或單一食物減肥時，身體會啟動生存優先機制，將有限營養優先供應心臟與大腦等重要器官，頭髮則被列為相對非優先組織，生長週期可能提前進入休止期。此類掉髮多發生在減重後約3至6個月，屬於身體對營養與壓力變化的常見反應。

針對減重期間的頭皮變化，Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君指出，體態轉換期常伴隨頭皮油脂分泌與角質代謝不穩，許多人只注意營養補充，卻忽略頭皮環境監測的重要性。她建議可透過皮膚檢測儀觀察毛囊周圍是否出現泛紅、敏感或角質異常等狀況，並依據數據調整清潔與護理方向，在控制體重的同時，也守住整體頭皮與髮量健康。