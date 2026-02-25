快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

減肥過頭恐狂掉髮！「求生模式」關閉非必要功能 醫示警女性更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒過度減肥不只可能瘦出問題，還可能引發掉髮危機，女性更要留意荷爾蒙紊亂風險。 示意圖／ingimage
醫師提醒過度減肥不只可能瘦出問題，還可能引發掉髮危機，女性更要留意荷爾蒙紊亂風險。 示意圖／ingimage

皮膚科醫師柯博桓近日在臉書發文提醒，過度減肥不只會瘦出問題，還可能引發掉髮危機，尤其女性更要留意荷爾蒙紊亂風險。他指出，許多人把掉髮單純歸因於營養不良，但實際上背後可能涉及代謝失衡，甚至器官功能受影響；若減重方式錯誤，恐出現「越減越掉髮」的反效果。

柯博桓說明，蛋白質攝取不足是常見原因之一。頭髮主要成分為角蛋白，若減肥期間長期只吃蔬菜水果、不攝取足夠蛋白質，身體會優先將有限養分供應心臟、肝臟等重要器官，毛髮便可能被犧牲而出現明顯掉髮。此外，女性本就容易因月經流失鐵質，若減肥又刻意不吃紅肉或內臟，恐導致缺鐵性貧血，使毛囊因供氧不足而萎縮，頭髮變細、易斷落。

他也提醒，極低熱量飲食同樣是高風險行為。若每日僅攝取約800至1000大卡，身體可能啟動「飢餓模式」、「求生模式」，降低基礎代謝率以節省能量，並暫停頭髮與指甲生長等非必要功能，嚴重時甚至可能影響月經週期。另若採單一食物減肥法，也容易缺乏維生素B群、鋅、維生素D與Omega-3脂肪酸等關鍵營養素，進一步提高掉髮機率。

柯博桓提醒，健康減重應兼顧均衡飲食與足夠熱量，避免以極端節食換取短期體重下降。若減肥期間出現異常落髮、月經失調或明顯疲倦等情形，建議及早檢視飲食內容，必要時尋求專業醫療評估，以免影響長期健康。

女性生活網站《女子漾》也曾報導，「減重落髮」在美容與健康領域並不少見。當民眾採取極低熱量或單一食物減肥時，身體會啟動生存優先機制，將有限營養優先供應心臟與大腦等重要器官，頭髮則被列為相對非優先組織，生長週期可能提前進入休止期。此類掉髮多發生在減重後約3至6個月，屬於身體對營養與壓力變化的常見反應。

針對減重期間的頭皮變化，Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君指出，體態轉換期常伴隨頭皮油脂分泌與角質代謝不穩，許多人只注意營養補充，卻忽略頭皮環境監測的重要性。她建議可透過皮膚檢測儀觀察毛囊周圍是否出現泛紅、敏感或角質異常等狀況，並依據數據調整清潔與護理方向，在控制體重的同時，也守住整體頭皮與髮量健康。

減重 掉髮 頭髮 減肥 蛋白質

延伸閱讀

過年不買刮刮樂了！網推改買「它」賭未來：明年會感謝今年的自己

親戚小孩出社會還拿紅包？頂客夫妻苦惱「要包多久」 網曝關鍵時機

長輩過年怎麼吃？營養師列紅綠燈份量表：「交換吃」不怕血糖失控

別信保鮮膜耐高溫！醫示警「加熱恐釋塑化劑」：重傷男性生殖力

相關新聞

蔣萬安推爸媽早1小時下班網熱議 有籲跟進也有憂「工作留給單身狗？」

為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，從今年3月1日開始，台北市要領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對...

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

春節連假結束，人流回流、校園與職場全面復動，諾羅病毒、腸病毒及流感傳播風險升高。南投縣衛生局提醒民眾加強個人衛生與防疫措...

瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

228連假20處易壅塞路段及時間曝光 國道客運還有9成空位

228連假將至，不少民眾規畫出外觀光旅遊，預估省道將有包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段等20路段易壅塞。為鼓勵民眾多...

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。