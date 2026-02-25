快訊

無菸城市怎落實？吳欣岱建議走3分鐘就要有 游淑慧批井底之蛙

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進北市黨部主委、港湖市議員擬參選人吳欣岱。圖／取自吳欣岱臉書
台灣基進北市黨部主委、港湖市議員擬參選人吳欣岱。圖／取自吳欣岱臉書

台北市首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書說，節慶活動吸菸管理關鍵「非禁菸範圍多大，而是行為容忍距離」，建議三分鐘就須有合法吸菸區，「嚴格禁菸規定才可能被遵守」。國民黨議員游淑慧則批吳欣岱「井底之蛙」，把焦點放「吸菸區不夠方便？」

對於吳欣岱在臉書舉東京實務經驗，認為蔣萬安的無菸燈節吸菸管理，建議實際做法是：至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。游淑慧今天也在臉書批評，指「懂醫學，卻不從健康出發，不懂公共政策，卻裝會批評『當醫師為吸菸者講話？那誰替孩子老人說話？』」

游淑慧說，吳欣岱批評蔣萬安的無菸燈節政策，還拿東京舉例，說吸菸區不夠、應該走三分鐘就要有一個。

就請問一下「為什麼要燈節活動要讓吸菸夠方便？」如果吸菸區過於密集「會不會造成二手菸在展區擴散？」

游淑慧說，燈節是家庭活動，現場有多少長者、多少孩童？市長要守護的是他們的健康權，不是少數吸菸者的方便。並指吳欣岱身為心臟血管專科醫師，理應最清楚吸菸與二手菸對心血管疾病的風險。今天她把焦點放「吸菸區不夠方便？」還喜拿東京來說事，她真想說「井底之蛙」。

游說，台灣的無菸政策，本來就比日本更進步，日本長期以來甚至存在「室內可吸菸」的陋習，很多餐廳、居酒屋都可吸菸，二手菸暴露問題爭議多年。直到東京奧運前才被迫強化規範，但仍保留大量例外。反觀台灣「菸害防制法」早已實施多年，大幅限制室內公共場所吸菸，而校園、醫療機構、政府機關、交通場站全面禁菸，近年更擴大戶外特定區域無菸化。其實台灣是走在亞洲前段班，吳卻拿推動禁菸的後段班來學習。

游說，公共政策不是討好每一種行為，當吸菸自由與他人健康權衝突時，優先保護孩子與長者，才叫治理。吳欣岱若真心關心公共健康，應該站在「降低菸害暴露」這一邊，而不是替吸菸便利辯護，無菸燈節不是政治操作，是城市價值的選擇。「我們要的是一個讓人安心呼吸的城市，而不是一個對煙霧視而不見的城市。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

吳欣岱 公共政策 東京奧運 游淑慧

