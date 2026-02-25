瘦瘦針副作用曝！網紅寶7打完「性慾歸零」 醫揭關鍵原因：大腦也被影響

近年來減重風潮席捲全台，「瘦瘦針」成為不少人甩肉新選擇，其中以猛健樂、週纖達等藥物最受關注。不過，除了常見的腸胃不適、食慾下降等副作用外，近日網紅「寶7」在社群平台分享，施打猛健樂後「性慾歸零」，引發熱議，甚至有人打趣表示「直接進入聖人模式」。

「寶7」在Threads發文直言，原以為瘦瘦針只會讓食慾降低，沒想到連性慾也一併消失，「沒人告訴我不僅食慾歸零，性慾也歸零啊」。貼文曝光後掀起討論，有人留言「我也會欸」、「熱量營養攝取不足，本來就會讓身體把全部的能量都用去生存」、「飽暖思淫慾，妳都沒飽怎麼會思」、「沒了多巴胺，做什麼都無心無力」，也有人分享「我打猛健樂六周，發現我情緒波動很小，小孩或工作很鬧心都不太會生氣，只會默默的覺得『哦，這樣』，一直懷疑這是藥物的關係嗎還是我個性太好，太神奇了」。

對此，光田綜合醫院家醫科醫師溫梓言留言，猛健樂作用的部位不僅在腸胃道，也會影響大腦腹側被蓋區（VTA），那裡是人類追求快感的總部，「藥物降低了你對食物的渴望，也可能順手調降了你對其他生理快感的敏感度，當大腦覺得沒什麼東西好追求的時候，性慾就會跟著食慾一起進入休眠模式」。

日日安內科診所主治醫師許哲綸留言，猛健樂會影響大腦的獎勵中樞，從而減少對多巴胺相關行為的追求。目前已有研究觀察到，部分患者在使用後菸酒等上癮行為有所改善，推測與此機轉有關。此外，當熱量攝取不足時，身體會降低性荷爾蒙分泌，這也是性慾下降的重要原因之一。

好日子診所院長黃煜晏留言，臨床上確實有少部分患者反映性慾降低，但關鍵往往不是藥物本身，而是「吃得太少」。他指出，人體有資源分配機制，當熱量攝取減少，大腦會優先將能量供應給維持生命的重要器官，如大腦與心肺系統；相較之下，生殖系統並非生存優先項目，因此能量分配減少，自然影響性慾與相關功能。

《女子漾》網站曾報導，從病理生理角度觀察，「瘦瘦針」的間接效益被認為可能對性功能產生正面影響，包括體重減輕後胰島素阻抗改善、血管內皮功能提升，以及氧化壓力與慢性發炎下降。部分研究亦觀察到，體重與代謝狀況改善後，男性體內睪固酮濃度有回升趨勢，對性慾與勃起能力具支持作用。若使用後出現性功能相關困擾，應由泌尿科醫師評估血糖控制、生活壓力、心血管狀態等多重因素，而非自行停藥。