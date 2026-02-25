南部枯水期農業用水略緊張 陳駿季：不至於休耕
水利署昨召開記者會指出，自去年11月進入枯水期以來，新竹以南主要水庫集水區降雨量僅歷史同期約2成，雖水利單位已啟動多項節水、調度、防旱等工作，但仍有不少農民仍擔憂灌溉用水。農業部長陳駿季今表示，目前評估還不至於走到休耕。
全台水情進入枯水期末端考驗，經濟部昨指出，目前全台蓄水率維持在32%至97%之間，各地供水正常。為因應未來1季雨量預測偏少至正常，水利署今日將召開水情會議，滾動式檢討各地水情燈號。
農業部今舉辦「農產品碳足跡新里程，永續生活綠轉型」聯合記者會，陳駿季接受媒體聯訪時指出，去年台南、高雄等縣市確實沒有下什麼雨，因此今年水情會比去年還嚴峻，曾文水庫蓄水率還有約50%，因此節約用水仍是必要。
陳駿季說，農業用水後續會採用計畫性供灌，也就是特定季節再啟動灌水作為，也會和經濟部一同配合，會以農民不缺水為目標，現在評估還不會走到休耕的地步，除非水庫要準備見底了才會啟動特別措施。
