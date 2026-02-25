桃機估228連假日均運量約14.7萬人次 提醒旅客提前3小時報到
2026年春節連假期間，桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢。經統計，2月13日至2月23日，共11日，總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%。其中春節尖峰日單日運量達16.9萬人次，尖峰時段航廈內出現旅客排隊情形，在各單位協同調度與動線彈性調整下，整體作業仍維持順暢。隨著228和平紀念日連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，機場公司提醒旅客提早抵達並善用公共運輸，預留通關時間。
面對春節期間顯著成長之出國人潮，自出境報到到入境行李提領等作業流程均出現排隊情形，機場公司偕同各駐場單位，包括航空公司及地勤業者等，於尖峰時段機動調整服務動線，協調增加出勤人力，同步優化行李輸送與分流作業，有效消化人潮，對維持通關順暢具實質助益。今年春節疏運亮點在於運量預估與現場實況高度貼合，透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。經統計，今年春節期間已有超過4天單日運量突破16萬人次，整體疏運作業順暢。
機場公司感謝CIQS單位、航空公司、地勤業者及全體駐場夥伴於春節疏運期間共同投入，並感謝旅客配合提早抵達機場及遵循現場引導。未來將持續精進運量預估模型、現場調度機制與旅客服務量能，強化高峰疏運韌性，提供旅客更安全、順暢且具感受度的國門服務。
機場公司也提醒228連假期間出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。機場公司請旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。
