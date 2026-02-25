快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

桃機估228連假日均運量約14.7萬人次 提醒旅客提前3小時報到

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園國際機場預估228連假日均運量約14.7萬人次 提醒旅客提前3小時報到。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場預估228連假日均運量約14.7萬人次 提醒旅客提前3小時報到。記者黃仲明／攝影

2026年春節連假期間，桃園國際機場疏運作業整體平穩順暢。經統計，2月13日至2月23日，共11日，總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%。其中春節尖峰日單日運量達16.9萬人次，尖峰時段航廈內出現旅客排隊情形，在各單位協同調度與動線彈性調整下，整體作業仍維持順暢。隨著228和平紀念日連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，機場公司提醒旅客提早抵達並善用公共運輸，預留通關時間。

面對春節期間顯著成長之出國人潮，自出境報到到入境行李提領等作業流程均出現排隊情形，機場公司偕同各駐場單位，包括航空公司及地勤業者等，於尖峰時段機動調整服務動線，協調增加出勤人力，同步優化行李輸送與分流作業，有效消化人潮，對維持通關順暢具實質助益。今年春節疏運亮點在於運量預估與現場實況高度貼合，透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。經統計，今年春節期間已有超過4天單日運量突破16萬人次，整體疏運作業順暢。

機場公司感謝CIQS單位、航空公司、地勤業者及全體駐場夥伴於春節疏運期間共同投入，並感謝旅客配合提早抵達機場及遵循現場引導。未來將持續精進運量預估模型、現場調度機制與旅客服務量能，強化高峰疏運韌性，提供旅客更安全、順暢且具感受度的國門服務。

機場公司也提醒228連假期間出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。機場公司請旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗。

機場 春節 連假

延伸閱讀

周末冰風暴／東岸航班全停飛 紐約三大機場今重啟

墨毒梟遭擊斃…觀光客直擊縱火焚車 美籲「就地避難」

七旬婦網交「老公」困機場 要6萬點數贖身赫然是騙局

民航局：軍機、加班機支援 春節運量成長9%、日均1.8萬人次

相關新聞

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人...

泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢...

「尻川癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

「尻川癢癢」是相當常見，但卻讓人難以啟齒的問題，台南郭綜合醫院一般外科主治醫師楊馥馡表示，肛門及周圍皮膚若長時間出現搔癢...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。