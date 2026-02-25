快訊

武陵櫻花季粉紅風暴美景 福壽山千櫻園明天櫻花樹下騎馬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
目前是武陵櫻花季活動期間，武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，粉紅美景遊客驚艷。圖／取目武陵農場臉書
目前是武陵櫻花季活動期間，武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，粉紅風暴美景遊客驚艷，很多北部遊客搭客運上山賞花，大讚不虛此行；福壽山農場明天的千櫻園花季活動，邀請術中心馬術團隊帶馬到場，將安排遊客體驗在櫻花樹下騎馬的浪漫。

武陵農場公布2026武陵賞櫻情報，農場臉書寫著「目前的櫻花軍團已經快要全面佔領武陵農場啦！」

目前花況，全場多數區域櫻花已綻放且幾乎盛開，美不勝收！桃花莊、醫療站前花期較早，近期前往有機會邂逅浪漫的櫻飄雪。茶園區、露營區、藤花園秘境周邊部分尚未完全盛開，還在等待最佳時機。富野櫻花區的明福亭，粉色櫻花撐起天然的遮陽傘，絕對是必拍打卡點。

福壽山農場千櫻園本月14日已開園，明天上午11時30分到中午12時安排「千櫻躍馬」活動，邀請橋頭馬術中心馬術團隊帶馬到場，遊客可在櫻花樹下騎馬，體驗難得浪漫。明天上午另安排千櫻園音樂饗宴。

福壽山農場明天的千櫻園花季活動，將安排遊客體驗在櫻花樹下騎馬。圖／取自福壽山農場臉書
目前是武陵櫻花季活動期間，武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，粉紅美景遊客驚艷。圖／取目武陵農場臉書
福壽山農場明天的千櫻園花季活動，將安排遊客體驗在櫻花樹下騎馬。圖／取自福壽山農場臉書
