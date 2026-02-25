聽新聞
0:00 / 0:00
武陵櫻花季粉紅風暴美景 福壽山千櫻園明天櫻花樹下騎馬
目前是武陵櫻花季活動期間，武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，粉紅風暴美景遊客驚艷，很多北部遊客搭客運上山賞花，大讚不虛此行；福壽山農場明天的千櫻園花季活動，邀請馬術中心馬術團隊帶馬到場，將安排遊客體驗在櫻花樹下騎馬的浪漫。
武陵農場公布2026武陵賞櫻情報，農場臉書寫著「目前的櫻花軍團已經快要全面佔領武陵農場啦！」
目前花況，全場多數區域櫻花已綻放且幾乎盛開，美不勝收！桃花莊、醫療站前花期較早，近期前往有機會邂逅浪漫的櫻飄雪。茶園區、露營區、藤花園秘境周邊部分尚未完全盛開，還在等待最佳時機。富野櫻花區的明福亭，粉色櫻花撐起天然的遮陽傘，絕對是必拍打卡點。
福壽山農場千櫻園本月14日已開園，明天上午11時30分到中午12時安排「千櫻躍馬」活動，邀請橋頭馬術中心馬術團隊帶馬到場，遊客可在櫻花樹下騎馬，體驗難得浪漫。明天上午另安排千櫻園音樂饗宴。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。