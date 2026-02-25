快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

聽新聞
0:00 / 0:00

鰻苗捕撈期月底結束 3月起違法捕撈最高罰15萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2025年度鰻苗捕撈漁期將於2月28日結束，自3月1日起至10月31日止為期8個月禁捕期，違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／聯合報系資料照片
2025年度鰻苗捕撈漁期將於2月28日結束，自3月1日起至10月31日止為期8個月禁捕期，違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／聯合報系資料照片

2025年度鰻苗捕撈漁期將於2月28日結束，依「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬的距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自3月1日起至10月31日止為期8個月禁捕期，禁止捕撈鰻苗，違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

漁業署說，鰻苗來游台灣海域為每年10月至翌年4月，為因應養殖產業經營，開放11月至翌年2月捕撈，其餘月份為禁漁期，讓來游鰻苗有機會成長繁衍下一代。2025年鰻苗捕撈量計3470公斤（統計至今年2月21日止）。

漁業署提醒，自今年3月1起至10月31日禁止捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

漁業署進一步說明，為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15個直轄市及縣市政府公告轄屬至少１條河川的中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作。

漁業署強調，國際間逐步提升日本鰻國際貿易及其溯源管理，為利鰻魚產業永續經營，漁業署已於2025年漁期建置「鰻苗溯源申報系統」推動鰻苗溯源制度，呼應國際上對國際貿易溯源的管理，呼籲捕撈業者、收購鰻苗之販運業者及進出口業者應於鰻苗溯源管理系統申請登記，並於捕撈及交易後，完成申報數量及流向，以利掌握鰻苗捕撈及交易流向，順應國際漁業管理，共同維護鰻魚產業永續經營。

漁業署 鰻魚 永續

延伸閱讀

大陸漁船屢闖海域非法捕撈 南韓擬將罰款提高5倍至3263萬元

美官員出席APEC促AI投資與漁業技術 對抗中國影響力

鬼頭刀與競爭國同關稅 漁民吃定心丸全力衝品質

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

相關新聞

中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費...

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動...

無菸台北燈節登場 吳欣岱提東京經驗建議：走3分鐘就該有吸菸區

台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人...

泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢...

「尻川癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

「尻川癢癢」是相當常見，但卻讓人難以啟齒的問題，台南郭綜合醫院一般外科主治醫師楊馥馡表示，肛門及周圍皮膚若長時間出現搔癢...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。