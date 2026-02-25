中央總預算卡關「TPASS 2.0回饋金沒錢發」公路局：領取時程另行公布

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，交通部公路局公告，由於總預算仍躺在立法院尚未完成審議，在沒有經費的情況下，原訂今起可領取TPASS 2.0的1月常客回饋金將延遲發放，領取時程將另行公布，每月回饋持續計算，權益不受影響。

即將邁入3月，但中央今年度總預算仍卡在立法院，由於沒有經費，TPASS 2.0每月給予旅客的回饋金確定延後發放。

根據規定，TPASS 2.0常客優惠搭乘公車、客運和短途國道客運，每月搭乘11至30次，回饋乘車金額15%，每月搭乘31次以上，回饋乘車金額30%；若搭乘台鐵、雙北捷運等每月11次以上，加碼回饋2%。

而TPASS 2.0+常客優惠，則推出每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，可享15%乘車金額回饋，搭乘4次可享30%乘車金額回饋。

公路局官網公告，115年度TPASS 2.0常客優惠，包含年滿70歲以上自願繳回駕照TPASS乘車回饋，原定115年2月25日起領取115年1月回饋金，因年度預算尚在審議程序，公路局將另行公布115年回饋金領取時程，民眾每月乘車回饋情形將持續計算，權益不會受到影響。

盡管民眾TPASS2.0常客優惠回饋金延遲發放，但提供給公共運輸業者的補貼尚未中斷，首都客運總經理李建文說，感謝政府了解業者經營的困難，需要現金流週轉，目前給予業者的補貼都撥款順利；國光客運也表示，目前補貼撥款沒有問題，旅客乘車使用TPASS不受影響。