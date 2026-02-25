快訊

雨神來了！今起3波鋒面接力 氣象署：周五之後全台降雨機率增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今起有3波鋒面加上東北季風增強，周三及周六北宜較涼。周五之後再加上華南雲雨區東移影響，雨區擴大，全台都有降雨機會。聯合報系資料照
今起有3波鋒面加上東北季風增強，中央氣象署技正朱美霖上午指出，周三及周六北宜較涼。周五之後再加上華南雲雨區東移影響，雨區擴大，全台都有降雨機會，周四晚間及周五金門及馬祖可能有雷雨。未來一周天氣變化大，尤其是北台灣，氣溫下降再回升，之後下降再回暖，呼籲民眾注意適時增減衣物，外出要攜帶雨具。

朱美霖指出，今天清晨隨鋒面通過，冷空氣南下，苗栗以北、北部內陸到沿海清晨降雨，桃園以北及東半部有局部降雨。晚間高壓往東出海減弱，周四氣溫回升，周五受到下一波鋒面加上華南雲雨區東移，下周一、二又有下一波鋒面。

朱美霖指出，周五到下周二鋒面伴隨華南雲雨區東移，未來一周全台斷續降雨。周四鋒面接近，桃園以北地區、中部以北山區及東半部易雨；周五起到周六鋒面通過後東北季風增強，加上華南雲雨區東移，中部以北及東半部易雨，全台都有降雨機率，明天晚間到周五金馬恐有雷雨，且馬祖有局部霧。

至於下周日（3月1日）受華南雲雨區影響，中部以北地區、南部山區及東半部易雨。下周一到下周二另一鋒面通過，加上東北季風增強及華南雲雨區影響，中部以北、東半部易雨，全台都有降雨機率。 

氣溫方面，朱美霖說，未來一周北台灣變化大，周三及周六有兩波東北季風，今天受東北季風影響，白天約20度上下比較涼，明天回暖，白天25-28度。周五、周六受東北季風及華南雲雨區影響，氣溫再降，可能只剩18度。3月1日回暖，但下周一、二受另一東北季風增強影響，北台灣再降溫。

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

