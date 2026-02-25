一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

衛福部健保署為協助經濟弱勢民眾，因一時困難無法繳納保費，提供分期繳納措施，以減輕壓力。民眾可透過健保署網站或全民健保行動快易通-健康存摺APP-點選健保櫃檯，查詢欠費資訊、辦理簡易分期與完成繳費等，在線上操作即可最短時間內完成分期與繳費，免出門，輕鬆申辦，省時又便捷。

健保署長陳亮妤表示，健保以照顧弱勢為核心精神，確保醫療權益不中斷。感謝國人對健保制度的高度認同，民眾若一時經濟困難無力繳費，請透過健保提供的網路或個人行動裝置管道，透過線上即可辦理分期繳納。

同時，健保署為提升服務品質，積極透過系統優化APP整體介面精進及簡化操作流程，輕鬆申辦分期作業。此外，也設定分期繳款日前提示功能，避免違約。據統計近3年約逾5萬人次使用，滿意度極高。

民眾欲下載健保快易通，只需前往App Store或Google Play搜尋「全民健保行動快易通-健康存摺」，下載後登入認證即可使用。若有需要的民眾可利用「線上分期 + 行動繳費」。