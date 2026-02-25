快訊

公費幽門桿菌檢測上路 4旬女胃痛服成藥竟驗出陰性…胃鏡檢查才確診

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌感染跟慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌相關，除胃部疾病外，缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等，也可能造成幽門桿菌感染。記者林琮恩／攝影
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示,幽門桿菌感染跟慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌相關,除胃部疾病外,缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等,也可能造成幽門桿菌感染。記者林琮恩/攝影

幽門桿菌治療可能復發，有家族史、長期胃部不適者須留意。年約40歲王女士，近一個月經常胃痛不適，均自行購買成藥服用，但病情仍時好時壞，她曾接受胃潰瘍、幽門桿菌治療，因近期健康檢查幽門桿菌糞便抗原結果為陰性，不過，醫師提醒，服用成藥可能影響糞便檢驗結果，安排胃鏡檢查後，確診幽門桿菌。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌感染跟慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌相關，除胃部疾病外，缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等，也可能造成幽門桿菌感染，患者多數無明顯症狀，部分病人可能出現腸胃道症狀如胃痛、消化不良、噁心、嘔吐等，或是腹脹、腹痛等。

康本初說，幽門桿菌可利用糞便抗原檢測、呼氣試驗、胃鏡切片三種檢查方式，衛福部國健署今年起提供45至74歲民眾，終身一次幽門桿菌糞便抗原檢查，民眾可上國健署網站查詢合約檢查單位，最好的方式是就近找衛生所一定可篩檢，如欲自費篩檢的民眾，則可在一般腸胃科診所受檢，病人若正在服用抗生素或制酸劑藥物，建議先停藥1個月再進行，避免結果受到影響，浪費檢查機會。

不符公費篩檢身分者，若有長期胃部不適、罹患胃炎、胃潰瘍、有胃癌家族史、同住家人有人確診幽門桿菌，或患有缺鐵性貧血、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等疾病者，可考慮自費受檢。康本初表示，幽門桿菌為致癌因子，感染者未接受治療，罹患胃癌風險會隨感染時間拉長而增加，至多增加10%，如檢驗結果呈現陽性，應回診接受進一步檢查或滅菌治療。

康本初指出，幽門桿菌治療主要是使用口服藥物，療程大約7至14天，會視個人情況而不同，幽門桿菌與多種疾病有關聯，滅菌的成功率高，但要留意有再次感染或復發的可能，特別是有家族史、病史或長期胃部不適者，不可輕忽，病人1年內復發率為1%，若家人感染者復發比率更高，且隨時間拉長，復發機率也會隨之增加。

醫師指出，幽門桿菌治療主要使用口服藥物，療程大約7至14天，會視個人情況而不同，幽門桿菌與多種疾病有關聯，滅菌的成功率高，但要留意有再次感染或復發的可能，特別是有家族史、病史或長期胃部不適者，不可輕忽，病人1年內復發率為1%，若家人感染者復發比率更高，且隨時間拉長，復發機率也會隨之增加。圖／書田診所提供
醫師指出，幽門桿菌治療主要使用口服藥物，療程大約7至14天，會視個人情況而不同，幽門桿菌與多種疾病有關聯，滅菌的成功率高，但要留意有再次感染或復發的可能，特別是有家族史、病史或長期胃部不適者，不可輕忽，病人1年內復發率為1%，若家人感染者復發比率更高，且隨時間拉長，復發機率也會隨之增加。圖／書田診所提供
衛福部國健署今年起提供45至74歲民眾，終身一次幽門桿菌糞便抗原檢查，不符公費篩檢身分者，若有長期胃部不適、罹患胃炎、胃潰瘍、有胃癌家族史、同住家人有人確診幽門桿菌，或患有缺鐵性貧血、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等疾病者，可考慮自費受檢。圖／書田診所提供
衛福部國健署今年起提供45至74歲民眾，終身一次幽門桿菌糞便抗原檢查，不符公費篩檢身分者，若有長期胃部不適、罹患胃炎、胃潰瘍、有胃癌家族史、同住家人有人確診幽門桿菌，或患有缺鐵性貧血、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等疾病者，可考慮自費受檢。圖／書田診所提供
幽門桿菌感染已被定義為致癌因子。醫師提醒注意事項。圖／書田診所提供
幽門桿菌感染已被定義為致癌因子。醫師提醒注意事項。圖／書田診所提供

