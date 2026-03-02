《想你到月球－張雨生特展》線上登場！手稿、影像、音樂一次雲端重現

在點開《想你到月球－張雨生特展》線上特展的那一刻，我很快意識到，這不只是一場把實體展「搬上網路」的展示，而是一趟經過重新設計、為線上觀眾量身打造的音樂旅程。

由臺北流行音樂中心推出的《想你到月球－張雨生特展 Fly Me to the Moon & Back》，曾於2022年實體展出時引發廣大回響。2025年北流以全新形式推出同名線上特展，ARTOGO帶你輕鬆線上看展，透過沉浸式虛擬導覽，讓觀眾不受時間與空間限制，重返張雨生的音樂世界。

而在線上展覽中最先感受到的，是「距離感的消失」。展覽以虛擬展場完整重現實體動線，搭配音樂、影像與文字，引導觀眾逐步走進張雨生的創作歷程。無論是選擇循著動線導覽前進，或切換成自由探索模式，都能依照自己的節奏停留、聆聽與觀看。

展覽共規劃十大主題展區，從「聽你聽我」、「雨生的河」到「月球電台」，層層鋪陳張雨生從歌手、創作者到製作人的多重身分。透過珍貴手稿、歷史影像與音樂片段，觀眾得以近距離看見他在不同階段的創作思考，也重新理解他如何在短暫卻密集的創作生命中，留下深遠影響。

本次ARTOGO線上導覽特別邀請文字工作者陳德政擔任旁白，引領觀眾回到1990年代的華語流行音樂現場。他的敘述不流於煽情，而是以清晰的時代脈絡與音樂觀點，帶出張雨生作品背後的精神與價值，使整趟觀展過程更像一場安靜卻深刻的對話。

值得一提的是，線上特展並未停留在單純回顧。展覽特別邀請陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組與告五人等五組當代音樂人，參與張雨生音樂創作特別企劃，重新詮釋其經典作品。當不同世代的音樂人以各自風格回應張雨生的創作，也讓觀眾看見他的音樂如何跨越時間，持續影響當代創作語彙。

在線上觀看的過程中，我不斷感受到這場展覽所傳達的核心精神，張雨生不只是紀念一位音樂人，而是回到流行音樂最本質的問題：創作為何而生，又為誰而唱。從搖滾客、流行偶像到幕後製作人，張雨生一路茁壯的軌跡，在展覽中被完整梳理，也被重新聆聽。

展覽尾聲，一句張雨生留下的話特別令人印象深刻：「真正的搖滾，是年輕人的代言，給這個世界的震撼。」在數位雲端的展場中再次讀到這句話，彷彿提醒著觀眾，即使時代改變，音樂所承載的力量與誠實，依然能穿越時間，持續發聲。

《想你到月球－張雨生特展》線上特展，讓經典不再只是被保存，而是在新的形式中，被再次聽見。

《想你到月球－張雨生特展》線上特展 Fly Me to the Moon & Back

● 售票日期｜2025.09.30 (Tue.) - 2026.09.22 (Tue.)

● 購票連結｜https://artogoco.pse.is/8p6auh

● 無限觀看｜購票後，7天內不限次數無限觀看體驗

● 指導單位｜文化部

● 主辦單位｜臺北流行音樂中心

● 平台協力｜ARTOGO

● 文本統籌｜陳德政