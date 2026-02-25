228連假國道客運85折 有88條路線可選擇搭乘
二二八連假將到，公路局整合連假交通優惠措施，推出88條國道客運路線85折優惠並結合「TPASS 2.0+」記名回饋機制，鼓勵民眾利用優惠規劃春季賞花或中南部旅遊行程。
豐原監理站長朱豐誠表示，自2月26日起至3月1日止，全台88條指定中長途國道客運路線，提供85折的票價優惠。針對頻繁搭乘的「常客」，若使用已完成線上登錄實體電子票證，或使用電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay），每月搭乘4次以上可再享30%回饋，合併優惠最高可達6折，民眾出遊返鄉省錢又便利。
民眾連假期間持實體電子票證搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘在地客運，可享「一段票」或「基本里程」免費優惠。此外，轉乘指定的「幸福巴士」路線同樣享免費搭乘優惠。
豐原監理站提醒，轉乘前記得在場站過卡機完成過卡，確保享有優惠。欲享有常客回饋的民眾，請先確認票卡已完成記名或登錄。
