中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聯合新聞網／ 綜合報導
哈佛大學近期在頂尖期刊《Nature Medicine》發表一項長達30年的大型追蹤研究指出，若希望70歲後仍保有良好生活品質，中年時期的飲食習慣扮演關鍵角色。 圖／ingimage
哈佛大學近期在頂尖期刊《Nature Medicine》發表一項長達30年的大型追蹤研究指出,若希望70歲後仍保有良好生活品質,中年時期的飲食習慣扮演關鍵角色。 圖／ingimage

健康老化已成為全球醫學與公共衛生關注焦點。哈佛大學近期在頂尖期刊《Nature Medicine》發表一項長達30年的大型追蹤研究指出，若希望70歲後仍保有良好生活品質，中年時期的飲食習慣扮演關鍵角色。研究顯示，在追蹤的10萬名專業人士中，最終僅有9.3%達到嚴格定義下的「健康老化」。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」指出，研究所定義的「健康老化」並非單純長壽，而須同時符合四項標準，包括順利活到70歲、未罹患糖尿病與癌症等11種重大慢性病、維持良好記憶與認知功能，以及身體活動力不受限且無憂鬱症狀。換言之，不僅要活得久，更要活得清醒、自在且有生活品質。

研究團隊進一步比較8種常見健康飲食模式，如地中海飲食與得舒飲食等，結果發現，只要長期遵循其中任何一種健康飲食原則，老年時的整體健康狀況都明顯優於飲食不規律者。其中，以「替代性健康飲食指數」（AHEI）表現最為突出。該飲食模式強調攝取全穀類與不飽和脂肪，並嚴格限制加工肉品與含糖飲料。

此外，「星球健康飲食指數」（PHDI）在維持認知功能與順利活過70歲兩項指標上表現最佳；「健康低炎性飲食指數」（rEDIH）則著重降低體內慢性發炎反應，有助於預防慢性疾病。研究也提醒，雖然健康植物性飲食在比較中相關強度較低，但仍對整體健康具有正向幫助。

值得注意的是，研究特別點名超加工食品為健康老化的絆腳石。若長期以泡麵、零食與含糖飲料為主食，達成健康老化的機率將下降約32%。專家建議，民眾可從日常餐盤開始調整，增加各色水果（特別是漿果）、綠葉蔬菜、全穀類、堅果與豆類，以及富含不飽和脂肪的好油，同時減少反式脂肪、加工肉類與高鹽高糖食品攝取。研究強調，中年飲食習慣，將深刻影響晚年的健康與生活尊嚴。

