發票收據都不丟！皮夾快要炸開…專家：反而會破財

經常聽到有人反映：「錢包裡面塞得滿滿的，一堆收據沒有整理，原本打算使用的優惠券也已經過期，讓人感到有些沮喪。」

錢包正是紙類的溫床，因此每日清理錢包，可說是居家紙類整理的迷你任務。

當錢包塞爆的時候，請先把裡面的東西全部拿出來。這個步驟就相當於「三日整理收納法」當中的「全部翻出」。把收納空間的東西全部翻出來，謹慎挑選，然後只把需要的東西放回收納空間。

集點卡或優惠券的期限是否過期？自己還有可能再去那家店嗎？先試著這樣自問，再把需要的紙類放回錢包。如此一來，基本的設置就完成了。

隔天開始，為防止不需要的紙類再次入侵，要規定自己把當天放進錢包的紙類全部拿出來。如果是平時很少光顧的店，我就不會索取優惠券或集點卡。收據也是同樣的道理，如果不需要用來登記家庭收支或申報所得，我就會馬上丟棄。如果需要用來申報所得，只要利用第一九○頁介紹的方法歸檔，就會方便許多。

《養出「省錢體質」的紙類整理術》。圖/格致文化提供

我的錢包是三折式短夾，非常小巧。購買工作用的物品時，我會另外帶一個夾鏈袋，當我拿到報帳用的收據時，我就會把它放進夾鏈袋，信用卡簽單則當場丟棄。回到家之後，我會把夾鏈袋裡的收據拿出來，全部交給先生（負責記帳的是我先生）。此外，我也會把錢包裡非工作相關的收據全部拿出來，稍微看過一遍，確認自己買了什麼後，就直接丟垃圾桶。

話說回來，其實我以前經常發生這樣的情況。錢包塞得滿滿的，裡頭全是收據，卻沒有半張鈔票。「咦？錢呢？放哪去了？」打開錢包才發現裡頭沒錢，把自己搞得緊張兮兮。

可是，只要養成每天整理錢包的習慣，隔天肯定會有滿滿的安全感。錢包確實裝了錢，也放了信用卡，在感到安心的同時也能讓人內心平靜。

(本文摘錄自《養出「省錢體質」的紙類整理術》，格致文化出版，未經同意禁止轉載。)