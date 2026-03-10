快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

發票收據都不丟！皮夾快要炸開…專家：反而會破財

格致文化／ 文／石阪京子
皮夾塞滿單據、鈔票，快要炸開示意圖。圖/AI生成
皮夾塞滿單據、鈔票，快要炸開示意圖。圖/AI生成

經常聽到有人反映：「錢包裡面塞得滿滿的，一堆收據沒有整理，原本打算使用的優惠券也已經過期，讓人感到有些沮喪。」

錢包正是紙類的溫床，因此每日清理錢包，可說是居家紙類整理的迷你任務。

當錢包塞爆的時候，請先把裡面的東西全部拿出來。這個步驟就相當於「三日整理收納法」當中的「全部翻出」。把收納空間的東西全部翻出來，謹慎挑選，然後只把需要的東西放回收納空間。

集點卡或優惠券的期限是否過期？自己還有可能再去那家店嗎？先試著這樣自問，再把需要的紙類放回錢包。如此一來，基本的設置就完成了。

隔天開始，為防止不需要的紙類再次入侵，要規定自己把當天放進錢包的紙類全部拿出來。如果是平時很少光顧的店，我就不會索取優惠券或集點卡。收據也是同樣的道理，如果不需要用來登記家庭收支或申報所得，我就會馬上丟棄。如果需要用來申報所得，只要利用第一九○頁介紹的方法歸檔，就會方便許多。

《養出「<a href='/search/tagging/2/省錢' rel='省錢' data-rel='/2/124573' class='tag'><strong>省錢</strong></a>體質」的紙類整理術》。圖/格致文化提供
《養出「省錢體質」的紙類整理術》。圖/格致文化提供

我的錢包是三折式短夾，非常小巧。購買工作用的物品時，我會另外帶一個夾鏈袋，當我拿到報帳用的收據時，我就會把它放進夾鏈袋，信用卡簽單則當場丟棄。回到家之後，我會把夾鏈袋裡的收據拿出來，全部交給先生（負責記帳的是我先生）。此外，我也會把錢包裡非工作相關的收據全部拿出來，稍微看過一遍，確認自己買了什麼後，就直接丟垃圾桶。

話說回來，其實我以前經常發生這樣的情況。錢包塞得滿滿的，裡頭全是收據，卻沒有半張鈔票。「咦？錢呢？放哪去了？」打開錢包才發現裡頭沒錢，把自己搞得緊張兮兮。

可是，只要養成每天整理錢包的習慣，隔天肯定會有滿滿的安全感。錢包確實裝了錢，也放了信用卡，在感到安心的同時也能讓人內心平靜。

(本文摘錄自《養出「省錢體質」的紙類整理術》，格致文化出版，未經同意禁止轉載。)

發票 斷捨離 省錢

延伸閱讀

操作股票「什麼都不做」加油站工作一輩子老人擁遺產逾2.5億

33K社會新鮮人月存不了10%…兩年後月薪5萬可存40%！「1項好習慣」變存錢王

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

賺到足夠的錢就能財富自由？ 專家拋1關鍵前提：要知道馬拉松距離

相關新聞

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。