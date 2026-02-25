福壽山掉出前五？2026賞櫻勝地TOP 10 「粉色霸主」一次看

誰是今年最強的粉色霸主？

春意漸濃，農曆新年的喜慶氛圍還未完全散去，全台各地已悄悄換上了粉嫩新裝，準備迎來一波粉色浪漫的櫻花季。不論是隱匿在山林間的櫻花海，還是藏身在市區公園中的櫻花林，一簇簇淡粉花朵綻放枝頭，為春天揭開了最浪漫的序幕。一般而言，台灣的櫻花季大多落在二月到四月上旬，由台灣本土的山櫻花率先領軍，隨後八重櫻、吉野櫻與河津櫻等品種接力登場，從濃烈桃紅到柔美淺粉，各具姿態，也讓全台掀起一波波追櫻熱潮。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山、阿里山所拿下。時隔一年，榜單再度啟動調查，各大經典名所能否穩坐前段班？還是會有聲量黑馬強勢竄出？2026年最新排名，即將揭曉。

No.10 新社櫻花鳥森林｜台中

位於台中新社的櫻花鳥森林，是一座占地約8公頃的複合式休閒農場，結合生態休閒與露營體驗。每年春季一到，此處便會化身成一座超夢幻的粉色山城，吸引大批遊客慕名而來。園區內種植上千株櫻花樹，包含山櫻花、八重櫻、香水櫻、富士櫻與吉野櫻等。其中又以數量最多的香水櫻最受矚目，其枝椏沿著斜坡奔騰而下，形成美不勝收的櫻花瀑布絕景，極具震撼的視覺效果，令人忍不住狂按相機快門。除了漫步賞櫻外，遊客還能搭乘復古式蒸汽小火車，體驗穿梭在櫻花林間的浪漫氛圍，不只深受親子族群喜愛，也成為年輕情侶與攝影愛好者拍照打卡的熱門選擇，使其成為中部地區最具代表性的賞櫻熱點。

No.9 拉拉山｜桃園

去年尚未進入前十名的拉拉山，今年以3,347筆聲量異軍突起，一舉奪下第九名，成為追櫻族不能錯過的新興熱點。每到二月至三月，位於高海拔的拉拉山便會披上一層粉嫩色彩，其中上巴陵山頭的恩愛農場成最夢幻的賞櫻秘境。園區內富士櫻與千島櫻交織綻放，碩大而密集的粉白花朵構築成一條條夢幻隧道，行走其中彷彿置身童話世界，美得令人屏息；此外，由於此處地勢高峻、視野極佳，遊客可在雲霧之中俯瞰連綿起伏的山巒，搭配如詩如畫的浪漫櫻花更增添夢幻氛圍。

除了視覺享受，拉拉山春日的氛圍也格外迷人。在賞櫻之餘，遊客還能品嚐香氣濃郁的高山烏龍茶，或深入部落體驗在地文化，將櫻花之旅融入自然與人文之中，留下難忘的春日回憶。

No.8 司馬庫斯｜新竹

坐落於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯，是台灣著名的原住民泰雅族部落。由於長期交通不便，加上高海拔的地理環境，使得這裡保留了宛如世外桃源般的原始風貌，也因此擁有「上帝的部落」之美譽。每年二月初至三月中旬，司馬庫斯的山林便會迎來一年一度的夢幻櫻花季，約有兩千株櫻花爭相綻放，以淡粉色的昭和櫻為主，並伴有山櫻花、八重櫻及霧社櫻，各式花種在千年紅檜巨木群旁無止盡蔓延，將整座山頭裝點成粉紅夢境，宛如仙境般的夢幻畫面令人陶醉不已。儘管今年司馬庫斯以6,177筆聲量位居第八名，討論度與名次較去年略有下滑，但這片漫山櫻花與古老神木交織出的夢幻絕景，依然牢牢佔據追櫻族心中的重要位置。

No.7 淡水天元宮｜新北

淡水天元宮以「全台最美寺廟櫻花」聞名，每逢櫻花季總吸引大量遊客前來朝聖，連周圍的停車位也是一位難求，人氣之高可見一斑。此處分為兩波花期接力登場，首波登場的是位於後山的三色櫻，由粉、白、桃紅交織而成的花色，繽紛而柔美，將整片山坡妝點成夢幻花海，令人目不暇給；第二波則出現在3月中下旬，天壇周圍的吉野櫻接棒盛開，花量之大幾乎將天壇整個淹沒，震撼力十足。而天元宮櫻花之所以夙負盛名，不僅在於花色的多樣與花量的壯觀，更在於櫻花與東方傳統建築的巧妙結合，兩者相互輝映形成一幅天然春日畫卷，既古典又浪漫，讓人彷彿一秒置身日本京都的錯覺。

No.6 福壽山農場｜台中

位於台中和平鄉的福壽山農場，向來是台灣高山賞櫻的經典勝地。農場內的賞櫻熱點眾多，包括千櫻園、鴛鴦湖、百櫻園以及茶園，其中以占地八公頃的千櫻園最受遊客青睞。該園區種植超過六千株櫻花，2月以緋寒櫻、昭和櫻、富士櫻為主，3到4月則有大島櫻、鬱金櫻、葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻等，每種櫻花依序登場，接力構築出漫長且壯觀的花季。除了櫻花本身的魅力，千櫻園還特別規劃多處浪漫造景，讓賞櫻行程更添趣味，像是戀人聖地「LOVE」字樣的休憩涼亭、櫻花隧道、牛郎織女廣場等，完全是為情侶們量身打造的約會秘境。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年3月4日，一名旅遊部落客於社群平台上張貼多張福壽山農場的櫻花照，驚艷無數網友，留言區湧入大量留言，使得當日討論度飆高至1,075筆，帶動全年聲量高峰。

No.5 后里泰安派出所｜台中

誰說賞櫻一定得翻山越嶺？位於台中后里的泰安派出所，素有「全台最美警察局」之稱。這裡沒有高山環繞的壯闊景色，卻以驚人的櫻花密度取勝。在短短兩百公尺的街道兩側，近百株櫻花樹緊密交織，每逢2月初至3月上旬正值花季巔峰，八重櫻的濃豔粉紅與吉野櫻的淡雅花色同時綻放，將原本樸實的鄉間道路妝點成一條浪漫花廊，壯觀程度絲毫不遜於知名的賞櫻景點。除了白天的櫻花嬌豔動人外，入夜點燈後的夜櫻更是別有一番韻味。柔和燈光映照在層層花瓣上，粉色花海在夜色中顯得格外溫柔浪漫，也為街道增添上幾分靜謐氛圍。無論白天或夜晚，泰安派出所的櫻花都展現截然不同的雙重魅力，可說是追櫻族不容錯過的賞櫻秘境。

No.4 陽明山｜台北

作為北台灣最具代表性的賞櫻名所，陽明山不僅坐擁豐富多樣的櫻花品種，賞花據點亦遍布山區各處。從花卉試驗中心、花鐘廣場，到前山公園與平菁街42巷，每一處都有截然不同的景致與氛圍。今年櫻花季自2月5日開跑，一路持續至3月15日。不過早在1月下旬，深紅鮮明的山櫻花便率先揭開序幕，隨後寒櫻、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻接力綻放，花期長達一個多月之久。整座山頭在不同櫻種的交織下，猶如打翻了粉色調色盤，從濃烈轉向清雅，堆疊出細膩而豐富的春日風景。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年1月23日，由於平菁街42巷櫻花搶先盛開，大量網友紛紛拍照上傳社群分享，引發熱烈討論，當日聲量808筆，也再度印證陽明山櫻花季的超高人氣。

No.3 九族文化村｜南投

想要體驗最道地的日式賞櫻風情，不必遠赴京都，南投的九族文化村就能滿足你對日本櫻花的一切幻想。這裡不僅是日本櫻花協會唯一認證的海外賞櫻名所，更是台灣規模最大的粉紅盛會。園區內有五千株以上不同品種的櫻花樹交織而成，包括吉野櫻、枝垂櫻、山櫻花、八重櫻與富士櫻等，層次分明的深淺粉色，將園區內的每一個角落都點綴得如詩如畫，勾勒出春日限定的夢幻畫面。

今年的櫻花祭將從1月底至3月8日盛大開跑，遊客可在櫻花隧道間悠閒漫步，也能逛逛充滿日式風情的櫻花市集，體驗充滿異國感的祭典氛圍。而入夜後，九族的精彩才正要上演，重頭戲「夜舞祭」與點燈活動華麗登場，直接將浪漫氛圍推向頂峰，打造出宛如置身日本賞櫻的場景。

No.2 阿里山｜嘉義

阿里山櫻花不只以「櫻木鐵道」景觀著稱，更享有「櫻都」之美譽。樹齡逾百年的吉野櫻是此處的花況指標，花期約落在每年的3月中下旬至4月中旬，密集而優雅的淡粉色花球掛滿枝頭，與周邊的雲海山巒相構成一幅宛如仙境般的天然畫卷。每當蒸汽火車緩緩駛過蜿蜒山徑，漫山遍野的粉色花海與鐵道相互輝映，這幅景致也成為旅人鏡頭中最經典的畫面。除了吉野櫻外，阿里山更擁有超過30種以上的櫻花品種，像是山櫻花、河津櫻、吉野櫻，還有少見的阿龜櫻、唐實櫻、琉球緋寒櫻、普賢象櫻等，品種之豐富居全台之冠。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年3月25日，粉專「漫步在雲端的阿里山」分享多張染井吉野櫻滿開的美照，該則貼文吸引超過兩千人按讚，留言區引發大量網友讚嘆「昨天上山賞櫻王，真的美到不行，花況極佳」、「太美了，染井吉野櫻，滿開盛況」。

No.1 武陵農場｜台中

毫無懸念，今年的聲量冠軍再度由台中的武陵農場奪下。其去年以26,626筆聲量稱霸，今年雖降至18,313筆，但仍穩居榜首，足見它在追櫻族心中的不可取代地位。每年二月至三月底的花季，武陵農場總吸引大批遊客不遠千里前來朝聖。園區內約有兩萬株櫻花爭奇鬥艷，從山谷一路延伸至步道，整片山景皆被粉嫩花海覆蓋。二月以昭和櫻、河津櫻與紅粉佳人為主，柔美色彩率先點亮春日山景；三月則由墨染櫻、八重櫻、千島櫻及重瓣櫻接棒盛開，整座山谷頓時化身為粉紅櫻花海。當春風吹拂之際，櫻花隨風飛舞，幸運的話還能看到浪漫的櫻吹雪畫面，落滿地面後更形成絕美的櫻花地毯，彷彿置身童話般的春日世界。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點從2025年2月20日一路攀升至3月5日，該段期間正值武陵農場的櫻花盛開期，吸引眾多網友拍照上傳社群，粉色花海的迷人景致也助攻武陵農場的討論熱度，讓它再度穩坐全台賞櫻話題之冠。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月9日至2025年2月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

